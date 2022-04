Associação de médicos de origem cabo-verdiana radicados nos Estados Unidos em missão a Cabo Verde

Esta missão que tem como principais objetivos partilhar experiências e explorar os desafios e possíveis oportunidades de intercâmbio com os médicos cabo-verdianos, arranca esta segunda-feira no Hospital Agostinho Neto na cidade da Praia e com deslocações às ilhas de São Vicente e Fogo, termina na próxima sexta-feira.

Em declarações à RCV, o cirurgião, professor catedrático e líder da missão, Júlio Teixeira, explica que o programa de imersão clínica que arranca hoje no Hospital Agostinho Neto na cidade da Praia, abarca diferentes áreas.

“Parte dessa missão é um curso tanto clínico como didático. Usar laparoscopia para fazer tratamento de hérnias. Temos uma equipa de cabeça e pescoço que vai trabalhar com colegas em tumores nessas duas regiões. Temos uma equipa de ginecologia com dois jovens, um de Boston e outro de Los Angeles, que vão trabalhar nos órgãos da parede pélvica”, explica o cirurgião.

A missão de médicos de origem cabo-verdiano radicados nos Estado Unidos veio a Cabo Verde munidos de equipamentos médicos e material cirúrgico avaliados em cerca de 50 milhões de escudos.

Além da vertente técnica, os médicos vão discutir formas de contornar as fragilidades do setor da medicina no país, e a títulos de exemplos, Júlio Teixeira aponta a inexistência de um cardiologista pediátrico, de cirurgia plástica, e também o tratamento de certos tumores de pâncreas que são tratados muitas das vezes em Portugal.

“Já falamos muito de hemodiálise em Cabo Verde. O importante é definir, claramente onde estão os desafios, onde está a nossa capacidade de ajudar a conseguir vencer os desafios que existem”, reforça.

O cirurgião e professor Júlio Teixeira dá nota positiva à luta travada contra a covid-19 em Cabo Verde, mas deixa um aviso. “Cabo Verde está de parabéns, mas não pode sair a cantar hino de vitória, até porque está pandemia ainda não terminou. Temos o exemplo da China que combateu a pandemia muito bem no início, mas hoje estão com muitas dificuldades”, exemplifica.

A missão a Cabo Verde de médicos de descendência cabo-verdiana radicados nos Estado Unidos decorre na Praia, no Mindelo e na ilha do Fogo até sexta-feira.