PAICV em Congresso nos dias 8, 9 e 10 de Abril

4/04/2022 00:36 - Modificado em 4/04/2022 01:12



O Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) realiza, nos dias 8, 9 e 10 de Abril de 2022, o seu XVII Congresso, no Salão Nobre Abílio Duarte da Assembleia Nacional na cidade da Praia.

Entre os pontos da agenda do órgão máximo do PAICV consta a apreciação da Moção de Estratégia de Orientação Política Nacional para o triénio 2022-2025, já sufragada na última eleição direta para o cargo de Presidente do PAICV, ocorrida a 19 de Dezembro de 2021.

A reunião, conforme informações do partido, conta com a participação de 381 delegados, representando os militantes do partido no país e na Diáspora, e de mais de uma centena de convidados permanentes.

Será uma ocasião privilegiada para o PAICV debater a situação política, social e económica do País, num contexto profundamente marcado pelos impactos da pandemia da COVID 19 e, mais recentemente, da crise da guerra na Ucrânia, bem como propor as vias para enfrentar e vencer os desafios com que Cabo Verde se vê confrontado.

Da agenda consta ainda a eleição dos órgãos estatutários do PAICV – o Conselho Nacional e a Comissão Nacional de Jurisdição e Fiscalização -, que se juntam ao Presidente eleito, Rui Semedo, para conduzir os destinos do Partido nos próximos três anos.

Procederá, ainda, a uma análise reflexiva sobre o papel e a missão do PAICV e a organização partidária na conjuntura política contemporânea, tendo em vista a sua adequação aos desafios do Século XXI.

Marcam presença no Congresso representantes de partidos políticos estrangeiros, amigos do PAICV, nomeadamente de países da CPLP.