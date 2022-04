Empresários cabo-verdianos e portugueses preparam o lançamento do primeiro banco e seguradora digital em cabo verde

Para dar resposta aos desafios da globalização, da simplificação e desburocratização do processo bancário em Cabo Verde, empresários cabo-verdianos e portugueses apresentam uma experiência bancária digital de confiança, completa, simples e transparente.

De acordo com os responsáveis, com a INNATTOS BANK a gestão da sua conta bancária está nas mãos dos clientes, tornando-a efetiva a partir de qualquer lugar do mundo. Decidir sobre o seu orçamento familiar, controlar as suas despesas e economizar o seu dinheiro, é agora uma realidade ao seu alcance.

Garantem ainda que os recursos são criados a pensar nas pessoas e focados nas suas reais necessidades, por isso mesmo, mostram-se comprometidos em concretizar as medidas e ações que permitam chegar a todos e expandir os seus serviços, por forma a garantir uma solução adequada, conforme às tendências dos mercados.

Com esta inovação no país, salienta que será possível, proceder à abertura de conta, fazer transferências internas e externas, solicitar cartões de Débito/Crédito, proceder ao pagamento salarial dos seus colaboradores.

E ainda pagar e ter os seguros em dia de forma rápida. Em suma, garantem ter o banco tradicional na palma da mão, com todas as vantagens do 100% digital.

EC