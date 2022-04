Livro “Uma dor além do parto”, com mais uma apresentação em Mindelo

4/04/2022 00:11 - Modificado em 4/04/2022 00:12

À convite do Observatório da Cidadania e em parceria com a Ecofarm Cabo Verde e a Universidade do Mindelo, o livro “Uma dor além do parto”, será apresentado esta segunda-feira, 4 de Abril, pelas 18h no auditório da Uni Mindelo.

“Uma dor além do parto” é o título da nova obra da socióloga Miriam Medina, que já foi apresentada em vários pontos do país, é apresentada agora no auditório da Uni Mindelo. relata situações de violência durante a gravidez e o parto em Cabo Verde.

O livro, lançado no quadro da programação da Presidência da República para o mês de Março, mês da mulher, retrata 14 histórias na primeira pessoa, de mulheres que passaram por situações de violência obstétrica nos hospitais de Cabo Verde, perpetradas por mulheres profissionais de saúde.

O livro, conforme a autora, foi “inspirado” nas “andanças” que ela fez durante as palestras que ministravam, na sequência da publicação da primeira obra “Se causa dor não é amor”, de onde, conta ter deparado com “muitas dores silenciadas” de mulheres que sofreram violência obstétrica.

A socióloga sublinhou que com este livro não está a “atacar” o sistema da Saúde, mas sim a querer contribuir para que as coisas possam melhorar e que é necessário aceitar que essas situações existem e que têm de ser faladas.

É neste sentido que, a autora pede pelo fim da cultura do medo, pelo incentivo a denunciarem, pelo fim da violência obstétrica, pela instituição do parto humanizado nas maternidades de Cabo Verde, para que as mulheres tenham um parto com dignidade.

