Santo Antão/Ténis: Três atletas apurados para a 2ª fase da Taça ATRG

4/04/2022 00:10 - Modificado em 4/04/2022 00:10



A Associação de Ténis da Ribeira Grande de Santo Antão concluiu este sábado a primeira fase da Taça ATRG 2022 com o apuramento dos atletas Heder Miranda, Heber Miranda e Fábio Campinha, para a segunda Fase.

A primeira fase, que em que disputava 6 atletas, foi concluída com 5 encontros cada e conforme tabela de classificação, Heder Miranda, ficou em primeiro lugar seguido do seu irmão gémeo Heber Miranda e no terceiro está Fabio Campinha.

Ficam de fora da segunda fase Tiago da Luz, Admilson Martins e Edson Lopes, os três últimos classificados.

Segundo Helder Silva, elemento da Associação de Tenis da Ribeira Grande, a segunda fase será composta por 10 tenistas (os 3 apurados da primeira fase, mais 7 tenistas sub18), sistema todos contra todos e terá o seu início, sábado, 9 de Abril.

Conforme a ATRG, esta é uma competição em moldes diferente, (todos contra todos), dividida em fases, sendo a primeira fase com atletas dos sub14 e sub16, a segunda fase com atletas dos sub 18 mais os 3 melhores classificados da primeira fase. Na fase final, terá atletas seniores juntamente com os 3 melhores classificados da fase II.

AC