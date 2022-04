Nancy Vieira apresenta o projecto Balanço das Ondas em São Vicente

4/04/2022 00:01 - Modificado em 4/04/2022 00:01



Nancy Vieira convida Fred Martins para um concerto musical inserido na programação do Centro Cultural do Mindelo, no próximo dia 23 de Abril em São Vicente.

O projeto “O balanço das águas”, que viaja nas ondas, facilmente atravessa o oceano e vai do Brasil até Cabo Verde e vice-versa, conforme comunicado da organização, que destaca que Nancy Vieira é um autêntico tesouro vivo das ilhas que nos deram a morna e o funaná, a coladeira e tanto mais, voz de um crioulo tão universal quanto doce, tão sensual quanto moderno, que gravou nos últimos anos alguns dos mais importantes discos da cultura que a Unesco agora reconhece, casos de Manhã Flórida ou No amá.

Por outro lado, realça a mesma fonte, Frede Martins é um violinista premiado, aplaudido por público e crítica, respeitado pelos seus pares.

Juntos, Nancy e Fred Martins começaram a gravar, nesta Lisboa que a tantos une, ‘O samba me Diz’, unidos pelo produtor Paulo Borges. Foi essa canção que também interpretaram juntos num especial televisivo, A Música é Meu País, que a RTP1 exibiu recentemente.

E nesse balanço doce do samba em que Nancy e Fred se encontraram nasceu uma cumplicidade que agora se prepara para se traduzir em concerto, um dueto íntimo de dois talentos gigantes que pegam na bossa e em ritmos de Cabo Verde e dão-lhes novas nuances, novos sotaques, novas doçuras.

Música de qualidade extrema, de sinceridade total, capaz de agarrar corpos e corações, executada por dois artistas que são tão genuínos quanto universais. Não podia ser melhor.