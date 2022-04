Rui Semedo pede “unidade” nacional para vencer os desafios da crise social

3/04/2022 23:56 - Modificado em 3/04/2022 23:56



O presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde pede “unidade” de todos para vencer os desafios que o país passa e que vai ainda enfrentar.

O líder do PAICV, que falava durante a Assembleia Regional de Militantes em São Vicente, começou pode dizer que a nível interno no país, vivemos um conjunto de perturbações, de anormalidade, designadamente a pandemia, secas permanentes, aliados a crise económica, sanitária e social. Uma dimensão que, conforme frisou, preocupa a todos, porque depois de todas essas crises, os cabo-verdianos, ainda, viram a sua situação degradar-se de uma maneira geral.

“Todos os cabo-verdianos viram o seu poder de compra diminuir, a sua capacidade de compra recuando, mas tem cabo verdianos que sofrem mais. Os de menor rendimento, desempregados, que viram as suas vidas a desestabilizarem e os que tinham adquirido alguma sustentabilidade viram as suas vidas regredindo. E essa situação é mais preocupante no país”.

Com este quadro negro apresentado por Rui Semedo em São Vicente, sobre o aumento da pobreza, do desemprego, o poder de compra limitado e que nos últimos meses diminuiu de forma drástica, provocada pela crise e agudizado agora com os conflitos entre a Rússia e a Ucrânia, o líder do PAICV, diz que o mais preocupante é, que não é previsível o seu desfecho.

”Pode demorar mais tempo, o que significa que haverá consequências enormes na vida dos cabo- verdianos. Enfrenta uma situação de alta de preço, mas neste momento, o que está a ser discutido é o risco da falta de produtos para comprar. Risco de ruptura de produtos para abastecimentos e isso é uma ameaça que paira no mundo e no país”.

Uma situação que a seu ver, exige dos decisores políticos uma ação diferente, uma perspectiva diferente e uma atitude diferente. ”porque se vivemos num contexto de crise tão grave reconhecido por todos é necessário ter uma nova abordagem mesmo na politica”.

Portanto assegurou que este é o momento da unidade nacional, de encontrar pontos de entendimentos para os cabo-Verdianos enfrentarem conjuntamente situação de crise que é geral. que exige sacrifícios de todos e exige uma forma diferente de atuação de decisores políticos que tem que ter humildade suficiente para chamar a nação, atores, políticos para juntarmos e enfrentar esta crise conjuntamente. prioridade dos políticos é resolver os problemas do país.

Ao presidente da Comissão Política Regional do PAICV em São Vicente, pede mais ação para conquistar e reconquistar os militantes do partido. ”E para isso, desafio a nova liderança em São Vicente a ir além das propostas. Tem de ser na acção política, para que o povo mude a percepção que têm da política dos políticos e dos partidos”.