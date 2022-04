Santo Antão: EFIZ é campeão nacional sub-17 de futebol

3/04/2022 20:14 - Modificado em 3/04/2022 20:14

Escola de Futebol Interzonas do Sal (EFIZ) sagrou-se hoje campeão nacional sub-17 de futebol ao vencer na final o Batuque de São Vicente por duas bolas a uma, no estádio João Serra em Ponta do Sol.

O Batuque do Mindelo entrou no jogo com maior posse de bola, e aos 20 minutos da primeira parte Russe inaugurou o placard.

Mas aos 83 minutos da partida, a equipa do EFIZ por intermédio de Txuni empatou a partida em 1 – 1. A reviravolta veio aos 88 minutos quando Marcelo marcou o segundo golo para o EFIZ que ditou o resultado da partida em 2 – 1.

O treinador da EFIZ, Gui, considerou que “não foi fácil” chegar à vitória, mas “a equipa sempre esteve confiante”.

“Na primeira parte entramos um bocadinho nervosos e não conseguimos fazer o nosso jogo. Mas quando os meus jogadores conseguiram entrar no jogo eu logo vi que venceríamos” afirmou.

Já o treinador do Batuque, Bruno Fortes, acentuou que “apesar da frustração”, aceitou com desportivismo a derrota.

“É frustrante, pois dominamos o jogo do início ao fim, erramos e os nossos adversários aproveitaram. Enfim o futebol é isso, agora cabeça levantada para trabalharmos para o próximo ano se Deus quiser” pontuou.

Inforpress