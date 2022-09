Santo Antão/Zona Santa Isabel: Apesar da “abençoada” chuva, agricultores temem as pragas que têm vindo a destruir plantações

A Associação dos Agricultores e Criadores de Gado de Santa Isabel, no concelho do Paúl, Santo Antão, renovaram as esperanças quanto a chuva que ainda continua a cair em vários pontos do país, mas o pior pesadelo continua a ser as pragas, principalmente a lagarta de cartucho do milho.

Segundo o membro da Associação dos Agricultores e Criadores de Gado de Santa Isabel, Benvindo Melo Rocha, as últimas chuvas foram uma “bênção” porque há muito tempo que a localidade vinha sofrendo com a falta de chuva, já que é uma zona em que praticamente predomina a cultura do sequeiro.

“Essa chuva trouxe esperança para as plantas e para os agricultores”, disse este membro que é também porta-voz da comunidade de Santa Isabel.

“Este ano consideramos que as pragas foram mais violentas até antes das chuvas, com destaque para a praga dos mil pés que tem devastado muitas plantações, e também a praga do cartucho do milho que ainda tem feito das boas”, lamentou.

No tocante a plantação de milho, o mesmo avançou que os agricultores já começam a desistir da plantação do milho. Os grãos guardados para sementeira, contou, praticamente foi atacado por pragas.

Os agricultores, no entender de Rocha, não têm tido um apoio “digno” por parte do Ministério da Agricultura. “Esperamos que o ministério tome uma medida. Ouvimos fazer em apoios que o ministério atribui a agricultores em outras paragens e infelizmente a nossa zona é esquecida”, constatou.

Benvindo Rocha acredita que, apesar das recentes chuvas, as pragas vão continuar a danificar plantações, e que o intruso não esta propriamente na planta, mas sim nos próprios terrenos.

Diminuição da produção de Café

Santa Isabel é uma das localidades em Santo Antão que é conhecida principalmente pela produção de café. Relativamente a plantação de café, o membro da associação avançou que a produção tem vindo a cair a cada ano.

“A nossa zona tem muitas parcelas de plantação de café. Infelizmente há uns anos que a produção tem vindo a diminuir, principalmente por causa dos anos consecutivos de seca e falta de mão de obra”, lamentou.

Muitas parcelas, disse, têm sido abandonadas pouco cuidadas pelos próprios proprietários e que muitas das vezes os cuidados acontecem, principalmente no período de colheita que acontece em Maio de cada ano.

“Estamos esperançosos que no próximo ano seja feita uma boa colheita, devido as chuvas que têm caído ultimamente”, comentou.

Para este responsável, muitos agricultores estão a abandonar a prática da agricultura, também por Santa Isabel ser uma zona isolada, sem emprego, sem estrada, entre outros problemas.

