Ilha do Sal acolhe o I Campeonato de Xadrez feminino

1/04/2022 00:19 - Modificado em 1/04/2022 00:19

Catorze xadrezistas iniciam esta sexta-feira, na ilha do Sal, o I Campeonato Nacional Feminino, que decorre até sábado 02, na Biblioteca Jorge Barbosa, nos Espargos, em mais uma organização da Federação Cabo-verdiana de Xadrez.

As xadrezistas concorrentes são representantes das regiões desportivas de São Vicente, São Nicolau e Praia, com uma participante cada, e as restantes 11 do Sal.

O presidente da Federação Cabo-verdiana de Xadrez avançou que a prova vai ser disputada no “sistema suíço”, o modelo utilizado no xadrez que permite a realização de poucos jogos em muitos jogadores, com xadrezistas na primeira ronda a serem divididos em dois blocos, consoante o “ranking”.

Francisco Carrapinha salientou que a inscrição foi aberta a todas as interessadas e que a federação custeia o transporte, alimentação e alojamento às concorrentes oficiais das respectivas associações e mostra-se entusiasmado com a “boa adesão” das jogadoras femininas, neste ano de 2022, que a federação instituiu como o Ano Feminino de Xadrez.

Isto para incentivar a prática de mais atletas femininas à modalidade, numa prova que tem a particularidade de seleccionar as participantes para possível participação de Cabo Verde nas Olimpíadas de Índia.

Inforpress