Courtney Dauwalter marca presença no Fogo Vulcan Trail – Run On Lava

31/03/2022 16:14 - Modificado em 31/03/2022 16:14

Courtney Dauwalter, atual nº número 1 do ranking ITRA (826 pontos) e atleta profissional da equipa oficial da Salomon estará em Cabo Verde, no âmbito do Salomon Trail Camp e do Fogo Vulcan Trail 2022.

Conforme avançou a Cabo Verde Trail Series, a marca francesa vai efetuar, a convite da organização do Cabo Verde Trail Series e do Ministério do Desporto de Cabo Verde, o estágio de preparação/lançamento da nova temporada desportiva nas ilhas de Santiago e do Fogo entre os dias 3 a 10 de abril.

A organização do evento lembra que, anualmente, a Salomon, no arranque da temporada, reúne os seus atletas de trail run para a realização do Running Camp, atividade que tem como objetivo promover a partilha de experiências entre os atletas, testar novos produtos, explorar novos trilhos e promover regiões e países.

A comitiva da Salomon será composta por cerca de 30 elementos, incluindo atletas, fotógrafos, produtores, editores de redes sociais, coordenadores, entre outros.

Para além de Courtney Dauwaulter, a comitiva inclui alguns dos melhores atletas mundiais da modalidade, nomeadamente Mathieu Blanchard, Thibaut Baronian, Camille Bruyas, Jared Hazen e Sara Alonso.

A equipa inicia a preparação no dia 3 na ilha de Santiago, tendo como objetivo o desenvolvimento de uma base de treino e preparação, o teste de novos equipamentos, produtos e tecnologias.