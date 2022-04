ACACV homenageia os sócios honorários e ordinários efetivos no dia do seu 10º aniversário

A Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde (ACACV) homenageia esta quinta-feira os sócios honorários e ordinários efetivos com o Primeiro-Ministro e Ministro da Cultura a serem alguns dos homenageados do dia . A agremiação pretende reconhecer o contributo destas personalidades em prole do desenvolvimento do cinema e da própria associação.

Enquadrado nas atividades comemorativas do 10º aniversario da associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde o ato solene que ora se realiza destaca os seus primeiros sócios honorários.

Segundo o presidente da ACACV, Júlio Silvão, Ulisses Correia e Silva, enquanto presidente da Câmara Municipal da Praia, “abraçou as atividades da associação, reconheceu a importância desta associação para o desenvolvimento do setor, desenvolvimento do cidadão”, para além de ter disponibilizado o espaço Parque 5 de julho para funcionar sede da associação que ali ainda se encontra.

Quanto ao Abraão Vicente, Silva destaca que este ministro criou todas as condições para que a proposta da ACACV respeitante a feitura da proposta de lei fosse apresentada e aprovada no parlamento.

Em relação aos sócios honorários efetivos, Júlio Silvão avança que o antigo presidente da associação do ACACV, Mário Benvindo, e outras personalidades a serem distinguidos.

“Mário Benvindo, Hermínio Curado, Nelson Alves são pessoas que se dedicaram e de que maneira para o desenvolvimento da própria associação. E numa data como 31 de março, que é o dia de constituição da associação vale a pena reconhecer feitos destas personalidades, desses associados em prol do cinema e do ACACV.

A título póstumo, o poeta, escritor e jornalista Nuno Rebocho, falecido em janeiro do ano passado em Portugal, é igualmente destacado pela associação. Júlio Silvão garante que a iniciativa de distinguir os melhores deve ser cultivada pela instituição que dirige exatamente hoje que completa 10 anos da sua constituição.