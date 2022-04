Cabo Verde inicia a sua participação no II Fórum Nacional Urbano em Maputo

Cabo Verde é um dos países convidados pelo programa das Nações Unidas para os assentamentos humanos ONU-Habitat ao II Fórum Nacional Urbano de Moçambique que acontece esta quinta-feira e sexta-feira em Maputo.

A Ministra, Eunice Silva apresentará o tema: “Experiências de Países Sul-Sul na elaboração e implementação da agenda Urbana – Política Urbana Nacional – o Caso de Cabo Verde”.

“Nós de Cabo Verde, a representação também do governo de Ruanda na pessoa do senhor ministro das infraestrutura e habitação vamos estar aqui para trazer as experiências. A experiência de Cabo Verde e de Ruanda para Moçambique e conhecer entre nós o que cada um está a fazer”, destaca a governante que diz trazer na bagagem toda a experiência adquirida.

O evento tem como lema “Urbanização, uma prioridade para o desenvolvimento sustentável”, trata-se de mais uma etapa preparatória do 11º fórum urbano mundial que será realizado na Polonia entre os dias 26 e 30 de junho deste ano.

“Nós temos cumprido à risca aquilo que a nova agenda urbana propõe. E a sugestão para que Cabo Verde e Ruanda participem nesse fórum preparatório veio da própria ONU-Habitat.

A ministra afirma que o Plano de Desenvolvimento Sustentável e os planos específicos setoriais estão em sintonia estreita com a nova agenda urbana.

“Portanto, nós temos estado a cumprir e temos que assumir que somos um exemplo. Caso contrário não estaríamos neste fórum”, reforça.

O Fórum que decorre de 31 de março a 1 de Abril é promovido e financiado pela ONU HABITAT, em Maputo, e serve para troca de experiências entre Moçambique, Rwanda e Cabo Verde, sobre a implementação da Nova Agenda Urbana.