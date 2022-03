Navio “Nôs Ferry Mar d´Canal” reduz número de viagens diárias para responder as “condições operativas”

30/03/2022 23:56 - Modificado em 30/03/2022 23:56

O navio “Nôs Ferry Mar d´Canal”, que vinha operando com três viagens diárias, volta a navegar no horário que no passado habituou os seus passageiros, com os horários antigos, Mindelo Porto Novo as 08h e as 15 horas e Porto Novo Mindelo as 10h e 17 horas e no domingo saída de Mindelo as 8h e regresso as 19 horas.

Com isso deixa de sair de São Vicente as 06h, 10h e 15h e regressar de Santo Antão as 08h, 12h e 18h.

A justificativa, conforme companhia Naviera Armas Cabo Verde proprietária do navio, esta mudança surge na necessidade de consolidar os horários com as condições operativas do momento, não obstante, realça, “ter colocado à experiencias outras alternativas que de momento não se demonstram viáveis, deverá retomar as viagens com aplicação do horário clássico”.

Uma medida tendo em conta, que desde da sua entrada na linha SV/PN, o “Nôs Ferry Mar d´Canal” em conjunto com o Navio “Dona Tututa”, estavam a efectuar 6 viagens diárias, um recorde de viagens neste canal.

O que representava uma oferta de mais de 2000 lugares sentados e 250 viaturas tanto na ida como na volta diariamente, nos dois navios e que para alguns passageiros e hiacistas em São Antão era exagerado.

Um horário, que provavelmente deve ter causado o constrangimento, na terça-feira, 29, com o navio a ficar cerca de duas horas em alto mar, à espera de desembarcar, porque o Navio “Dona Tututa” estava atracado no local.

Portanto, conforme a empresa, esta mudança surge como forma de “ajustar dentro do possível os horares às reais necessidades da população”.

Com capacidade para 450 passageiros e 40 viaturas o navio “Nós Ferry Mar d´Canal”, durante 20 anos operou na linha São Vicente/Santo Antão/São Vicente esteve inoperacional por quase dois anos, recebendo trabalhos de fundo nos Estalaleiros da Cabnave saindo novo e totalmente moderno.