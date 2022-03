Cabo Verde arranca com a primeira edição do Inter-ilhas Futsal Cup

30/03/2022 23:28 - Modificado em 30/03/2022 23:28

O pavilhão Vavá Duarte acolhe a partir de 10 de Abril a primeira edição do “Inter-ilhas Futsal Cup”, criada para a oficialização do futsal no país e que vai ser inaugurada com o jogo Santiago – São Vicente.

Ivan Ramos, da organização, referiu que se pretende com esta iniciativa promover, igualmente, o intercâmbio entre jovens de todas as ilhas residentes na Cidade da Praia e, ao mesmo tempo, projectar o futsal na região desportiva de Santiago Sul.

A prova vai ser disputada a nível nacional pois é aberta a jovens de todas as ilhas residentes na capital cabo-verdiana.

Prevê-se também com esta aposta trabalhar dinamizar a prática desta modalidade de salão, de uma forma organizada e competitiva, visando a implementação da seleção de Cabo Verde para o Afro Futsal Cup, competição que vai contar com o concurso das diferentes selecções de África.

A primeira edição do “Inter-Ilhas Futsal Cup” vai ser disputada em sistema de grupos de três equipas cada, pelo que passam à fase seguinte os vencedores de cada grupo mais o segundo melhor classificado.

De acordo com a calendarização, Maio, Fogo e Santo Antão partilham o Grupo A, Brava, São Nicolau e Boa Vista dividem a poule B, ao passo que Sal, Santiago e São Vicente constituem o Grupo C.

Inforpress