Obra de Jorge Carlos Fonseca apresentada nesta sexta-feira em São Vicente

30/03/2022 23:27 - Modificado em 30/03/2022 23:27

O Centro Cultural do Mindelo acolhe nesta sexta-feira, 01 de Abril, a apresentação do livro “A Grua e a Musa de Mãos Dadas” que compila reflexões do ex-Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca.

Depois do lançamento em Setembro de 2021, na Cidade da Praia, agora será a vez de Mindelo receber a apresentação da obra “A Grua e a Musa de Mãos Dadas”, que segundo o autor, é uma compilação de reflexões, poesias e vários apontamentos relacionado com Cabo Verde e sua vida quotidiana.

O livro, de 200 páginas, reúne 106 fragmentos que foram escritos depois de Jorge Carlos Fonseca ter concluído a sua penúltima obra literária, “Em tempo de Natal e da Morna, a mosca viajou gratuitamente na executiva”, em 2020.

Jorge Carlos Fonseca, que esteve no cargo de Presidente da República de Cabo Verde por dois mandatos até 2021, já publicou um total de 22 livros, entre obras jurídicas, literárias e de outro cariz, tendo recebido alguns prémios literários internacionais.

“A Grua e a Musa de Mãos Dadas” (Editorial Novembro, 2021) é a sexta obra literária do escritor, depois de “O silêncio acusado de alta traição e de incitamento ao mau hálito geral” (Spleen Edições, 1995), “Porcos em delírio” (Artiletra, 1998), “O albergue espanhol” (Rosa de Porcelana Editora, 2017), “A sedutora tinta de minhas noutes” (Rosa de Porcelana Editora, 2019) e “Em tempo de Natal e da Morna, a mosca viajou gratuitamente na executiva” ( 2020).

Jorge Carlos Fonseca tem colaboração literária dispersa em dezenas de publicações e os seus poemas fazem parte de diversas antologias e obras colectivas em Cabo Verde e no estrangeiro.

A apresentação do livro, no Mindelo, estará a cargo de Rocca Vera-Cruz.

Inforpress