Câmara de Turismo de Cabo Verde vai a votos com lista única encabeçada Jorge Spencer Lima

30/03/2022 14:38 - Modificado em 30/03/2022 14:38

As eleições estão marcadas para o dia 8 de abril próximo. Para o empresário Jorge Spencer Lima trata-se de um sinal de união importante para as ambições da Câmara de Turismo. Uma lista única e de consenso absoluto, Eugênico Inocêncio que deveria liderar uma lista alternativa é um dos Vice-presidentes de Spencer Lima.

“Tivemos um encontro, eu e Eugénio Inocêncio para expor as minhas ideias e deixou que respondesse às preocupações dele e ele retirou a sua candidatura e entrou para a minha lista. Portanto, fizemos uma candidatura única para o bem deste setor e das empresas do setor”, avançou o candidato Spencer Lima.

Ainda da direção cessante, Gualberto do Rosário deverá fazer parte do conselho consultivo. A opção foi de não dividir as hostes para, segundo Spencer Lima, melhor responder aos anseios da Câmara do Turismo neste período conturbado de crise.

“Consolidar a Câmara do Turismo, consolidar os ganhos já atingidos no setor, apoiar o relançamento das empresas e de forma que o turismo não signifique somente o valor acrescentado do PIB”, destaca.

Para que isso aconteça, Spencer Lima diz que deverá passar pelo apoio direto às empresas e pela formação com o sustento do Estado. “É só ver que 90% do turismo está concentrado entre Sal e Boavista. E quando vamos ver para a questão da formação não existe nenhum polo de formação de turismo região Sal/Boavista. Portanto, não faz sentido”, observou o candidato que diz ser necessário começar a pensar nesta e trazer soluções para as empresas.

Com a eleição de Jorge Spencer Lima a presidente da CT no dia 8 de abril, termina um ciclo de 13 anos de mandato da direção cessante, de acordo com Spencer Lima, com ganhos evidentes. O candidato afirmou que os preparativos para as eleições de abril andam a bom ritmo.