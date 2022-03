São Vicente: 12 clubes e associações selecionados pelo IDJ para Programa Alargado de Retoma Desportiva

29/03/2022 23:49 - Modificado em 29/03/2022 23:49

Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ) seleccionou 66 clubes e associações de modalidades individuais, em todo o território nacional, com subsídio não reembolsável do Programa Alargado de Retoma Desportiva, época 2021/2022.

De acordo com o IDJ, da lista dos seleccionados, 13 são de Santo Antão, 12 de São Vicente, cinco de São Nicolau, oito do Sal, dois da Boa Vista, três do Maio, 19 da ilha de Santiago (dez da região sul e nove da região norte) e quatro do Fogo.

A mesma fonte esclarece que os clubes e associações de modalidades individuais seleccionados para esta primeira fase foram os que conseguiram completar o registo na Plataforma Eureka, cumprindo todos os requisitos exigidos.

“O objectivo do Governo é conseguir beneficiar o maior número de clubes filiados e em competições oficiais, para que se possa garantir uma boa retoma das actividades desportivas no País”, justificou.

O programa foi aprovado pelo Governo em 27 de Dezembro, no âmbito da aprovação da Resolução nº 104/2021, que regulamenta o Programa Alargado da Retoma Desportiva Nacional, no uso da faculdade conferida pela alínea b), do artigo 205º e pelo nº 3 do artigo 264º da Constituição da República de Cabo Verde.

O referido programa é destinado aos clubes formalmente constituídos, inscritos nas competições oficiais das associações regionais e desportivas para a época desportiva 2021/2022, filiadas nas federações cabo-verdianas de modalidades colectivas detentoras de utilidade pública, com sede no País.

Inforpress