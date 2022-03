Boxe: Selecção de Cabo Verde leva sete atletas para Torneio da Zona II na Serra Leoa

29/03/2022 23:43 - Modificado em 29/03/2022 23:43

A selecção de Cabo Verde de boxe desloca-se esta quarta-feira à Freetown (Serra Leoa), para defender o título no Campeonato da Zona II de África, prova a ser disputada de 31 de Março a 08 de Abril.

A caravana cabo-verdiana vai ser composta por 10 elementos, dos quais sete atletas, um árbitro, um treinador e um dirigente.

A prova, ao que apurou a Inforpress junto da Federação Cabo-verdiana de Boxe, vai ser disputada de 31 deste mês a 08 de Abril na capital da Serra Leoa, onde Cabo Verde vai participar apenas com selecções residentes.

Segundo a Federação Cabo-verdiana de Boxe (FCB), Manuel Monteiro, a assinatura tardiamente do contrato-programa, esta segunda-feira, inviabilizou praticamente a inclusão dos atletas da diáspora.

Dirigida pelo presidente nacional da modalidade, a comitiva cabo-verdiana vai ser orientada tecnicamente pelo seleccionador nacional, Adilson Varela, e vai participar na prova com atletas masculinos das categorias dos 52 a +92 quilogramas.

Para o presidente da FCB, Manuel Monteiro, o contrato programa já foi rubricado segunda-feira, mas espera-se ainda pelo desbloqueamento de verbas.

“Por falta de resposta atempada das autoridades desportivas não foi possível integrar os atletas da diáspora, porquanto o estágio inicialmente previsto para primeiro de Março foi cancelado por razões de ordem financeira”, lamentou.

Desta selecção, baseada em atletas que têm vindo conquistar com mais regularidade as provas internas, constam atletas residentes, alguns dos quais com várias experiências internacionais, como o olímpico Davilson Morais, e campeões nacionais com várias participações nas provas internacionais como Sifonelo Lopes e Hernâni Gomes.

Consciente que os atletas não tiveram oportunidade para uma preparação adequada e que trabalhos foram feitos à contra-relógio, Manuel Monteiro garante, contudo, que Cabo Verde vai competir para “fazer boa figura e ganhar alguma coisa”.

Inforpress