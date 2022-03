Polícia Nacional dinamiza Seminário “Operações Especiais de Prevenção Criminal”

29/03/2022 23:38 - Modificado em 29/03/2022 23:39

Tem como base, os desafios da evolução das novas ameaças criminais, a Policia Nacional no âmbito no XVI Conselho de Comandos, realiza amanhã, dia 30 de Março, na Sala de Conferências do hotel Praia Mar, na Cidade da Praia, o Seminário “ Operações Especiais de Prevenção Criminal – OEPC”.

Trata-se, conforme a direção nacional da PN, de uma atividade que reunirá autoridades e chefias da PN, magistrados do Ministério Público e dos Tribunais, onde as autoridades policiais e judiciais de Portugal irão partilhar a suas experiências no âmbito destas operações com o objetivo de encontrar convergências de ideias, procedimentos operacionais e legais de forma que as OEPC sejam uma ferramenta útil e que obedeça aos direitos, liberdades e garantias previstos na Constituição.

“Nos dias de hoje, numa sociedade moderna, democrática onde impera comportamentos diferentes e desviantes, a investigação criminal ordena, em todos os domínios, mais inteligência, mais formação, reciclagem e treinamento de quem está do lado da segurança, da paz e tranquilidade pública, fim máximo da missão da Polícia Nacional (PN) de Cabo Verde”.

Por forma a dar resposta a esse desafio, a evolução das novas ameaças criminais, a Policia Nacional criou em Fevereiro de 2021, a Direção Central de Investigação Criminal (DCIC), com sede na Praia e Núcleos de Investigação Criminal (NIC) por todos os Comandos Regionais da PN.

Com esta direção e de acordo com o regime jurídico relativo as armas e suas munições, publicado em Maio de 2013, a corporação tem vindo a reforçar a eficácia da prevenção criminal, com as Operações Especiais de Prevenção Criminal (OEPC), de onde vem realizando, em conjunto com as autoridades judiciais, buscas domiciliárias e apreensão de armas nas residências dos suspeitos referenciados na prática dos crimes.