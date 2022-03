Navio “Nôs Ferry Mar d´Canal”: Passageiros ficam duas horas em alto mar à espera de desembarcar

29/03/2022 23:36 - Modificado em 29/03/2022 23:36

Os passageiros do navio “Nôs Ferry Mar d´Canal”, com chegada a São Vicente na viagem das 13 horas, estiveram a aguardar cerca de duas horas em alto mar à espera de desembarcar, porque o Navio “Dona Tututa” estava atracado no local. Uma situação que apanhou o navio propriedade da companhia Naviera Armas Cabo Verde de surpresa, já que conforme membro da direcção, possuíam autorização da capitania dos Portos no horário.

Os passageiros viram-se constrangidos com esta situação e dizem-se estar no meio de uma disputa, da qual nada tem a ver, mas que acabam por ser as principais vítimas. “Não temos nenhuma explicação deste atraso. Passamos mais tempo à espera para atracar, quase o dobro, do que o nosso tempo de viagem”.

O navio Nos Ferry, Mar de Canal, previsto para atracar no porto às 13 horas, só conseguiu desembarcar os passageiros perto das 15 horas.

Dentro da embarcação, em entrevista ao Notícias do Norte, a directora comercial disse que todos estavam surpresos, com o facto do navio “Dona Tutuca” estar atracado no local, quando todos os armadores têm os horários predeterminados pelo governo.

“Temos o desembaraço dado pela Capitania dos Portos temos o cais para as 13 horas”, referiu Carla Duarte, que deixou em aberto a possibilidade dos armadores do navio concorrente, nesta linha de querer mostrar algo. “Estamos na mesma linha a fazer concorrência e a adesão tem sido muita. E acredito que não devem ter ficado satisfeitos com o horário que foi homologado pelo governo”, avançou esta responsável.

Contudo, dizem que vão inteirar-se para saber o que pode ter acontecido, já que todo o atraso acabou por condicionar a viagem das 15 horas para Santo Antão.

Com este atraso, acabou por condicionar a viagem das 15 horas, já que tem toda uma preparação que fazemos para seguir viagem. “Um atraso de 1h:50 nos condicionou e infelizmente não conseguiremos viajar à tarde”.

Uma situação no mínimo constrangedora para os passageiros e que a companhia Naviera Armas Cabo Verde pretende inteirar-se. “Queremos saber o porquê disso ter acontecido, de as autoridades portuárias os ter autorizado a atracar, mesmo sabendo que estávamos perto e no horário, com passageiros”.

Amílcar Rocha, um dos passageiros, que estava de regresso a São Vicente com a comitiva de sub-17 de futebol, disse que esta é uma situação que os deixou indignados. “Estamos cansados e indignados”, referiu o representante da associação de futebol de São Vicente. “Ficamos presos e ninguém se responsabiliza”, frisou.

Elisangela Melo, mãe de uma bebé de colo, afirmou que é preciso maior controlo das autoridades marítimas, já que este atraso acaba por condicionar as pessoas que chegam em São Vicente, com compromissos pré agendados.

“Foi uma grave falta de controlo das autoridades. Dois barcos não podem estar com o mesmo horário para atracarem no mesmo local. Uma situação nada agradável”.

Já Orlando Delgado disse que veio a uma consulta que estava agendada para às 15 horas, vai chegar tarde e pode até perder a vaga e questionou se haverá responsáveis, caso isso aconteça. “Uma situação desagradável e parece que falhou alguma coisa e nós passageiros acabamos por ser vítimas desta situação.

À saída estavam todos visivelmente cansados, preocupados e constrangidos com a situação.

De referir que o proprietário do “Nós Ferry Mar d’Canal”, Valdemiro “Vlu” Ferreira, revelou que o navio fará duas viagens diárias, com horário de saída de São Vicente às 08:15 e às 15:15, e do Porto Novo às 10:15 e às 17:15.

Elvis Carvalho/ AC-Estagiária