Santo Antão/Planalto Norte: Feitas as contas o gás butano é ainda mais caro no meio rural

29/03/2022 16:00 - Modificado em 29/03/2022 16:01

O hábito de cozinhar a lenha é de longos anos e muitas famílias cabo-verdianas não pretendem abrir mão dessa prática, principalmente num contexto em que os preços dos combustíveis tendem a aumentar cada dia, com especial atenção ao gás butano. Para alguns moradores de Planalto Norte, Santo Antão, os ramos secos de árvores nunca vão ser substituídos pelo gás butano, no entanto, asseguram que o preço é mais elevado nas zonas afastadas da cidade.

A reportagem do Notícias do Norte conversou com alguns moradores da localidade para ouvir e entender o impacto dos efeitos da subida do preço do gás butano que tem trazido a algumas famílias.

O feijão e o milho são considerados alimentos básicos da dieta da população cabo-verdiana, com forte ligação com a cultura alimentar do país. Contudo, a única solução para continuar com esta dieta é continuar a cozinhar à lenha e poupar o gás, que se tem.

Para Maria Olinda Rodrigues, a subida dos preços do gás butano foi um “desastre”, já que, conforme explica, os seus pais que já são idosos não conseguem ir buscar a lenha, logo, o pouco gás que têm é só para ferver água, fazer café, chá e comidas rápidas. “Por exemplo, cozinhar feijão ou cachupa no fogão a gás está fora de questão. Planalto Norte é uma zona rural onde praticamente quase não há jovens que possam ajudar aos mais velhos”, explica esta moradora.

O que está a custar os olhos da cara, sublinha, é que cada garrafa de gás transportada da cidade para o interior custa 250$00, para além do preço das garrafas de 3kg, 6kg e 12,5kg, o que para a mesma é um “sufoco e um estresse”.

Já para a idosa Isabel Neves essa subida não fez muita diferença, porque, diz, desde sempre cozinhou uma vez ao dia poupando o gás que lhe dá para um bom tempo, numa casa onde habitam somente três pessoas.

“Desde sempre gostei de cozinhar na lenha. Cresci vendo minha família fazendo isso e eu também me habituei nisso. Desde sempre gostei de poupar gás”, afirma a senhora Isabel

A entrevistada Maria Dias, diz que lenha é o que não falta por aquelas bandas, mas sempre tem a sua garrafa de gás para preparar alimentos rápidos para somente dois ocupantes na casa. “Sempre encontramos lenha nos arredores da casa. Nesta casa somos só dois, logo o gasto não é tanto”, avança Maria Dias que indica que gás não é tudo e que só serve para “desenrascar”.

Por outro lado, Manuel Lima morador em Chão Dura diz que a subida dos preços é uma situação que não é controlada em Cabo Verde e que “sabemos que o gás é um produto internacional e quando chega ao país também é com outros preços”.

O mesmo indica que no Planalto Norte sempre há solução. “Recorremos a ramos secos ou lenha. Mesmo que não haja gás não quer dizer que não comemos. É só fazer a recolha da lenha e o problema é resolvido. Em relação às pessoas da cidade, já é diferente”, refere Lima.

Um hiacista da zona que não quis se identificar avançou que faz o transporte de gás, mas, diz, ciente de que esta prática é proibida e corre risco de pagar multa de a partir de 15 mil escudos por se tratar de um produto inflamável.

“No planalto Norte já não há revendedores. De gás butano. Antes a empresa que fazia a distribuição de gás vinha trazer o produto, mas agora não, por isso faço isso para desenrascar as pessoas”, explica, acrescentando que mesmo assim a cada dia é difícil encontrar garrafas para troca.

AC – Estagiária