MpD realiza em meados de abril eleições para assembleias políticas em concelhos do país e na diáspora

29/03/2022 12:42 - Modificado em 29/03/2022 14:17

O Movimento para a Democracia (MpD) realiza no dia três de abril as eleições para as assembleias politicas em 16 conselhos e assembleias políticas nas comunidades emigradas em 8 países da diáspora.

A informação foi avançada esta segunda-feira em conferência de imprensa pela Secretaria Geral do partido, Filomena Delgado, que sublinhou que o MpD aposta na eleição de líderes locais com autonomia política e capacidade de mobilização, a realização de ações políticas e uma maior proximidade aos militantes e a sociedade.

“O MpD aposta na eleição de lideres locais com autonomia política e capacidade de mobilização, realização de ações políticas e mais ação junto dos militantes e da sociedade. O ciclo de conferencias “que a partido temos, que partido queremos”, com duas conferências já realizadas, uma na Praia e outra no Mindelo, terão continuidade nos próximos meses nos concelhos do país e na diáspora”, avançou Filomena Delgado.

A Secretaria Geral do MpD avançou que, a direção nacional do partido se mostrou “satisfeita” com as medidas anunciadas pelo governo para a mitigação da escalada de preços e que o órgão apoia a criação do gabinete de crise para ajustar as medidas sempre que se mostrar necessário.

A conferência de imprensa serviu ainda para dar a conhecer os resultados da reunião ordinária da direção nacional do partido realizada no dia 26 deste mês, durante a qual se aprovou relatório de contas do ano de 2021, tendo sido feitas algumas recomendações.