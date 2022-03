Kremlin nega acusações de envenenamento de Roman Abramovich

29/03/2022 11:33 - Modificado em 29/03/2022 11:34

Dmitry Peskov disse ainda que Abramovich não é, esta terça-feira, um membro oficial da equipa de negociadores presente na Turquia.

porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, garantiu esta manhã que o oligarca Roman Abramovich não foi envenenado, na sequência de uma reunião negocial realizada em Kyiv no início do mês, noticia a Sky News.

A informação foi divulgada depois de, na segunda-feira, o The Wall Street Journal ter noticiado que o oligarca russo Roman Abramovich teria apresentado sintomas de envenenamento após ter estado presente na já referida reunião, relativa à guerra entra a Rússia e a Ucrânia.

Dmitry Peskov alega que tais acusações fazem parte de uma “guerra de informação” contra a Rússia.

Na segunda-feira, uma fonte dos serviços secretos norte-americanos, citada pela Reuters, veio dizer que os serviços secretos sugerem que os sintomas apresentados pelo bilionário russo Roman Abramovich e pelos negociadores ucranianos, na sequência da referida reunião negocial em Kyiv, deveram-se a um fator “ambiental” e não a envenenamento.

Peskov disse ainda que Abramovich não é, esta terça-feira, um membro oficial da equipa de negociadores presente na Turquia – mas que, apesar disso, esteve presente no Palácio Dolmabahçe, onde decorrem as mesmas.

Imagens divulgadas pela agência de notícias RIA comprovam, por sua vez, a presença do oligarca russo Roman Abramovich na sala de negociações esta terça-feira, em Istambul, que coloca frente a frente as delegações russa e ucraniana.

NoticiasaoMinuto