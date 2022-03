Santo Antão/Planalto Norte: FIDA dá aval ao MAA para a retoma das obras do projeto de bombagem e adução de água

O Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) autoriza o Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA) a retomar as obras do projeto de bombagem e adução de água no Planalto Norte, no município de Porto Novo.

A confirmação é avançada pelo delegado do MAA, Joel Barros, que adiantou que o FIDA já provou a “não objeção” ao financiamento do pacote de 12 mil contos para a realização dos “trabalhos a mais”, razão pela que estão criadas as condições para retomada do projeto, suspenso desde o dia 10 de março.

O delegado do MAA no Porto Novo avançou que este ministério está “agora a acertar os pormenores” com a empresa que está a executar a obra para a retoma “nos próximos dias” dos trabalhos, devido ao atraso no pagamento das verbas relativas aos “trabalhos a mais”.

Recorde-se que em declarações ao NN na semana passada, O Delegado do MAA), Joel Barros, avançou que a suspensão se deveu à morosidade do processo de desbloqueamento de um montante de mais 12 milhões de escudos caboverdianos para a conclusão das obras.

Este projeto “no kre água” na zona de Planalto Norte, orçado inicialmente em 70 milhões de escudos caboverdianos, vai beneficiar 600 pessoas com água potável e foi lançado em setembro de 2019.

O projeto de bombagem e distribuição de água no Planalto Norte visa transportar água às diferentes comunidades desse planalto, através de cinco estações de bombagem, a partir de uma nascente, situada em Ribeira de Escravoerinhos, nas imediações da localidade de Martiene.