São Vicente: PM garante que a conferência “Comércio e Investimento” uma ponte para uma profícua relação entre Cabo Verde e Florida

28/03/2022 23:21 - Modificado em 28/03/2022 23:21

No fomento das relações de amizade e de negócio entre Cabo Verde e o Estado da Flórida nos Estados Unidos, Mindelo acolhe a primeira conferência de “Comércio e Investimento” promovido pela Fundação Cabo Verde Think-Tank. Este evento que tem a duração de dois dias é saudado pelo Primeiro-Ministro que o encara como uma ponte para uma profícua relação entre Cabo Verde e o Estado da Florida.

“Saúdo, particularmente a Fundação Cabo Verde Think-Tank pela iniciativa e ambição de promover em colaboração com as instituições nacionais, investimentos e trocas comerciais entre Cabo Verde e países amigos”, avançou Ulisses Correia e Silva, que presidiu o ato da abertura da conferência esta segunda-feira.

O chefe do executivo assegurou que o governo é parceiro da fundação, através da união de esforços, complementando as ações e que caminhos foram abertos “para que agentes económicos privados possam materializar investimentos e transações comerciais”, sempre na perspetiva de que o setor privado é o “motor do crescimento económico e da criação de empresas”.

Ulisses Correia e Silva expressou a sua convicção de que o país foi uma boa escolha para a estabelecimento de relações comerciais e de investimentos, principalmente por ser o “país africano melhor posicionado no índice da democracia, e o segundo melhor do índice de liberdade económica na África Subsaariana”.

“Segundo resultados deste ano somos um país aberto ao mundo com uma boa localização, seguro, estável e confiável para investir e realizar negócios. Baixos riscos políticos, sociais e reputacionais são estruturantes no país e são garantes de confiança. E a confiança é fundamental para decisões de investimentos”, acrescentou.

Já o presidente da fundação Think-Tank, José Gonçalves, diz que a prioridade neste momento é fazer com que o país tire o maior proveito do regime AGOA, em um processo que está a ser preparado.

“Há recursos humanos e institucionais tanto dos Estados Unidos como aqui em Cabo Verde prontos a começar. E Cabo Verde Think-Tank que é uma entidade que prima por projetos e iniciativas estratégicas e está pronta a liderar este processo de elaboração do dossiê de CV entrar na AGOA”, salientou José Gonçalves.

A próxima conferência está prevista para ser realizada no mês Outubro, na Flórida, sob a égide da Enterprise Florida, Secretariado do AGOA Civil Society Organizations Network e Africa Trade Development Center.