Santo Antão: Hiacistas dizem-se prejudicados com o aumento de viagens entre Santo Antão e São Vicente

28/03/2022 23:17 - Modificado em 28/03/2022 23:18

Com o aumento das ligações marítimas São Vicente/Santo Antão/São Vicente asseguradas pelos navios Dona Tututa e Nôs ferry Mar D´Canal, têm melhor mobilidade entre as ilhas, mas para alguns condutores de hiaces que transportam passageiros do e para o caís do Porto Novo, esta alteração só complicou as suas corridas, com a diminuição de passageiros em cada deslocação, passando a ganharem menos e a gastar mais combustíveis, sobretudo aqueles que fazem longas trajetórias.

Para Evandro Brito, que há 22 anos faz corrida Porto Novo/Paul, este aumento de viagens é uma “mais-valia” para os passageiros, já que há mais opções de horários para viajar num dia.

“Mas para nós, os condutores, é muito estressante já que o número de passageiros agora é insuficiente para transportar e os intervalos entre as viagens é curto, principalmente de manhã”, explica Brito.

Do Vale da Garça, zona no Interior do concelho da Ribeira Grande, o condutor Adelino Cruz diz que a situação é ainda “mais complicada”, visto que é ainda mais longe da cidade do Porto Novo

“Se transportarmos, por exemplo, 20 passageiros num só dia, este número é dividido pelo número de viagens, logo se corre o risco de levar metade dos passageiros, ou até menos de metade”, explica.

Por outro lado, Nany Pires aponta que os constrangimentos não são muitos, já que as suas deslocações se fazem pelas artérias da cidade do Porto Novo, mas mesmo assim o que pode dificultar um pouco são os horários de manhã que “são um pouco apertados”. “Neste caso, o condutor tem que exceder na velocidade ou se não, não vamos conseguir dar conta do recado”, acrescenta.

Preço dos combustíveis em alta

Os hiacistas da Ribeira Grande, António Andrade e Adelino Cruz, apontam que o pouco que ganham, parte tem sido canalizado para a compra de combustível.

“Se ganhar 2000$00 numa corrida, logo este montante é direcionado a compra de combustível. Quando fazemos empréstimo no Banco para a aquisição de uma viatura temos de arranjar formas de paga-lo, e esta atividade tem sido sustento de muitos hiacistas”, esclarece António Andrade.

As longas viagens feitas por Adelino Cruz, principalmente para interior de RG, são ainda mais complicadas. “Por exemplo, se vou de manhã para levar e trazer passageiros para PN já não consigo ir e depois vir para apanhar as pessoas que chegam às 11h30, já que são muitos quilómetros. Viagens que eu fazia com 1000 e poucos escudos agora subiu para mais de 2000$00. Enfim, é uma situação extremamente complicada.

É neste sentido que os hiacistas sugerem que seja reduzido o número de viagens para que todos possam ganhar com isso, quando a situação atual do país e do mundo não tem sido das melhores, mormente a situação pandémica, a escalada dos preços dos bens de primeira necessidade, consequência do conflito na Ucrania.

“Tendo em conta que agora são dois navios, deveriam reduzir o número de viagens, ou seja duas viagens de manhã e dois de tarde. E depois não temos um fluxo enorme de passageiros a ponto de fazerem tantas viagens num só dia. Temos a questão do combustível em que os preços estão mais altos, sem contar o esforço físico e com o desgaste de pneus”, sugere Evandro Brito.

AC – Estagiária