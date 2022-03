São Vicente: Postos de abastecimento de combustível estiverem sem gasolina esta segunda-feira

28/03/2022 23:11 - Modificado em 28/03/2022 23:11

Durante todo o dia de hoje, 28, segunda-feira, que alguns postos de abastecimento de combustível em São Vicente, estiveram sem o fornecimento de gasolina aos automobilistas, moto-taxistas e munícipes.

Uma situação que deixou os motoristas apreensivos com esta situação e nos postos, os abastecedores não souberam explicar o que se passava. De manhã, diziam que a tarde a situação estaria resolvida, porém até ao final do dia a situação continuava a mesma.

“Vim de manhã abastecer aqui no posto de Madeiralzinho, mas quando cheguei fui informado que não tinham gasolina”, referiu um motorista que disse ter ido para o posto na rua da Praia e de seguida, em Chã de Cemitério, alegando que a situação causou um certo constrangimento, tendo em conta que, normalmente atesta o seu carro, todos os dias, de manhã.

Dizem que não entendem as causas da falha, e muito menos há uma informação oficial sobre o que se passa.

A reportagem do Notícias do Norte fez uma ronda em alguns postos de abastecimento de no centro da cidade, e constatou esta situação referida, verificou ainda que não estavam às moscas, estando os estabelecimentos a vender apenas o gasóleo.

“Vieram aqui para reabastecer, mas a demanda foi tão grande que vendemos nossos últimos litros esta noite. Estamos à espera do próximo camião de abastecimento”.

Tentamos contactar as empresas abastecedoras de combustível no país, mas até ao fecho da notícia, não obtivemos nenhuma resposta, pelo que traremos a reação na próxima edição.