Justificativa da direção da TACV não convence Mindelenses sobre diferença de 50 mil escudos dos preços de Lisboa/SV em relação a Lisboa/Praia

28/03/2022 22:58 - Modificado em 28/03/2022 22:58

Depois das várias críticas sobre a diferença de preços praticados pela TACV em voos de Lisboa-São Vicente e Lisboa/Praia a companhia aérea veio justificar com a “lei da oferta e da procura”. Conforme informações recolhidas, o preço da passagem para a cidade da Praia é de 64.156 mil escudos e a de São Vicente é de 117.634 mil escudos.

Uma discrepância enorme e que levou a direcção da companhia a reagir, e conforme Sara Pires citado pelo Mindelinsite, a diferença das tarifas dos voos provenientes de Portugal para São Vicente e para Praia deve-se a procura, mas também com o preço dos combustíveis, que é mais caro no Aeroporto Internacional Cesária Évora.

Diz que os voos de verão para São Vicente, tiveram um boom de procura, não obstante termos mais passageiros normalmente a viajar para Santiago. “Por conta disso, os voos para S. Vicente no verão lotaram em três dias. E, à medida que os lugares vão sendo ocupados, as tarifas vão aumentando”, explicou a mesma fonte citado pelo online.

“Aprendeu com a TAP, quando tem muitos clientes, sobe os preços. Para voltar a ter poucos clientes e baixar os preços”.

Sara Pires garantiu que a diferença de preços dos combustíveis entre os aeroportos nacionais, não reflete nos bilhetes de passagem.

De recordar que depois do anúncio de 03 de Fevereiro para a retoma das ligações internacionais Lisboa-São Vicente, a Cabo Verde Airlines (TACV), comunicou que cobraria 28.320 escudos nas viagens ida-volta, durante os meses de fevereiro e março, entretanto, para os próximos meses a tarifa disparou.

“TACV fez e de forma absurda, uma diferenciação e preços, para o mesmo país, e muda-se apenas uma ilha, “, refere um cidadão que “não caiu nas desculpas da PCA da companhia, sobre a questão da lei da procura.

Dizem que com esta atitude, mostram uma grande insensibilidade e falta de respeito para os mindelenses, que mesmo com as explicações de Sara Pires, afirmam que continuam sem entender esta diferença de preços.

“Falta de respeito para os cabo-verdianos, sobretudo para com os que vivem em São Vicente, que escolhem a terra natal como destino para visitarem familiares, amigos, irem de férias ou investir e se querem pagar menos, têm que ir para a cidade da Praia e depois, apanhar, então o voo de ligação para São Vicente” questionam.

E dizem que se a companhia quer fazer concorrência a TAP, tem que manter o mesmo nível e não aumentar quase o dobro para outra ilha.” A TACV não pode do nada aumentar assim, agora é que as pessoas não vão conseguir andar de avião”.

“Não é só nós de São Vicente que tem que pagar alugar dos vossos aviões ou combustíveis mais caro”, aponta Carlos Duarte que exige mais respeito.

De recordar que as operações para o Aeroporto Internacional Cesária Évora, em São Vicente, serão feitas com um voo semanal entre Lisboa – Mindelo às quintas-feiras e Mindelo – Lisboa às sextas-feiras, desde do dia 03 de Fevereiro.

A companhia retomou as operações com um avião, com duas ligações semanais, Praia–Lisboa, mas deverá introduzir um novo aparelho no segundo trimestre deste ano e até final de 2023 ter três aviões a voar com as suas cores.