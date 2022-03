Cabo Verde regista apenas um caso nas últimas 24 horas

28/03/2022 22:49 - Modificado em 28/03/2022 22:51

De acordo com as autoridades sanitárias, Cabo Verde registou nas ultimas 24 horas, um único caso positivo, na ilha da Boavista e passa a contabilizar 16 casos ativos, do total de 262 resultados recebidos.

Conforme os dados do boletim epidemiológico, somam-se ainda cinco recuperados, sendo Praia com 1 e Sal 4.

O país passa a contabilizar 16 casos ativos, 55480 casos recuperados, 401 óbitos, 43 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 55949 casos positivos acumulados.

A mesma fonte, refere ainda que nos últimos 14 dias, ou seja, de 14 a 27 de março, foi analisado um total de 4477 amostras (média de 320 amostras analisadas por dia) e identificado um total de 41 casos novos.

A taxa de incidência acumulada a nível nacional, neste período, é de 7 por 100 mil habitantes, a taxa de transmissibilidade (Rt) é de 0,99 e a taxa de positividade foi, em média, 0,9%.

Em relação à vacinação, até 27 de março, Cabo Verde já utilizou 692911 (66,3%) doses de vacinas contra a COVID-19, sendo que 317555 (85,7%) adultos já tomaram a 1ª dose, 273131 (73,7%) de adultos já foram completamente vacinados e um total de 53546 (14, 5%) já tomou a dose de reforço.

Em relação aos adolescentes, um total de 45343 (76,6%) já tomou a 1ª dose e 36904 (62,3%) já estão completamente vacinados.

No sentido de mitigar as consequências da pandemia de COVID-19 em Cabo Verde, o Governo apela às pessoas para que adiram à campanha de vacinação contra a COVID-19 que está a decorrer em todo o país, para que todos possam estar mais protegidos o mais rápido possível, sobretudo em relação à dose de reforço.

Reforça também o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da COVID-19.

EC