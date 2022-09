PR deseja que Cabo Verde seja pivô na relação tripartida África, América Latina e Europa

7/09/2022 13:10 - Modificado em 7/09/2022 13:14

O Presidente da República, José Maria Neves, acredita que Cabo Verde, conjuntamente com o Brasil, poderá desempenhar o papel de “pivô” no reforço da relação tripartida entre África, Europa e América Latina.O PR representa Cabo Verde no bicentenário da independência do Brasil que decorre 6,7 e 8 de setembro.

No primeiro dia de trabalho efetua a Brasília, o JMN foi o anfitrião de um encontro com vários embaixadores de países e instituições acreditados na capital brasileira, para a “busca de mais e melhores canais para o reforço dessas cooperações, além de maximizar a utilidade do nosso país nesta dinâmica das relações entre os continentes”.

Para José Maria Neves, o encontro “foi para discutir os mecanismos que podemos encontrar para o reforço das relações entre a América Latina e a África, servindo um pouco Cabo Verde e Brasil, como pontes para o reforço dessas relações”.

Também esteve presente a União Europeia, no sentido de procurarmos instrumentos inovadores para o reforço da relação tripartida, Europa, América Latina, África, tendo sempre o Brasil como um pivô importante nessas relações. E aproveitamos para discutir como é que Cabo Verde poderá desempenhar um papel pivô nessas relações.

No encontro, que demorou pouco mais de uma hora, onde também esteve presente o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, participaram os embaixadores de Angola, Cabo Verde, Camarões,Gabão, Guiné-Bissau, Portugal, Timor-Leste, Moçambique, Uruguai e da União Europeia

Da parte cabo-verdiana estiveram, ainda, envolvidos, o Chefe da Casa Civil, embaixador Jorge Tolentino, a embaixadora e conselheira diplomática do PR, Jaqueline Pires, e o Director Nacional do Protocolo do Estado, o embaixador Eduardo Jorge Silva.

O Chefe de Estado perspectivou, ainda, a visita de cinco dias que efetiva ao Brasil (Brasília e São Paulo) e o impacto que poderá ter no incremento da cooperação bilateral.

Ainda na tarde de ontem o Presidente da República visitou o Centro de Ensino Unificado de Brasília (CEUB), para conhecer a universidade e vislumbrar formas de estimular a cooperação daquela universidade com congéneres cabo-verdianas.

AC