Will Smith conquista seu primeiro Oscar

28/03/2022 12:47 - Modificado em 28/03/2022 12:47

Photo by ROBYN BECK/AFP via Getty Images

Will Smith conquistou o seu primeiro Oscar por sua interpretação do papel-título em “King Richard”. Chorando muito, ele fez um longo discurso e, no final, apresentou uma espécie de pedido de desculpas, após dar um tapa em Chris Rock.

Rock subiu ao palco para apresentar o Oscar de documentário e fez uma piada sobre Jada Pinkett Smith estar em “G.I. Jane” por causa de sua cabeça raspada.

“Richard Williams é um grande defensor da família. Fazer esse filme me permitiu proteger as duas atrizes que interpretaram a Venus e a Serena. Estou recebendo um chamado na minha vida para amar as pessoas e também proteger as pessoas. Eu sei que nesse ramo você precisa conviver com pessoas que te desrespeitam, sorrir e fingir que está tudo bem.

Eu quero ser um receptáculo de amor, eu quero agradecer a Serena e a toda a família Williams por confiar em mim.”

No final, ele fez um mea culpa. “Eu quero pedir desculpas à Academia. Espero que a Academia me convide novamente. Eu quero pedir desculpas a todos os colegas indicados. Esse momento é muito complicado para mim. O amor faz a gente fazer coisas malucas”.

www.em.com.br