Santo Antão: Governo diz estar a trabalhar para viabilizar a construção do aeroporto da ilha, mas há “prioridades mais urgentes”

27/03/2022 22:02 - Modificado em 27/03/2022 22:02

O governo assegura que está a trabalhar para viabilizar a construção do aeroporto de Santo Antão, mas face à conjuntura internacional a que ter em conta prioridades mais urgentes, afirmou o vice-primeiro ministro e ministro das finanças admitindo que o projeto é um compromisso que a seu tempo será concretizado.

“A construção do aeroporto de Santo Antão está na agenda do governo. Como se sabe hoje estamos confrontados com a crise económica, a pandemia e as suas consequências, e agora a guerra na Ucrania, aumento dos preços dos produtos de primeira necessidade, dos bens energéticos, e, portanto, temos prioridades mais urgentes”, avançou Olavo Correia.

O governante fez estas declarações durante uma visita à ilha das montanhas acompanhado do diretor executivo do Banco Mundial.

Contudo, admite que o governo tem a “obrigação de tudo fazer para viabilizar dentro de uma lógica de parceria público-privada tornando o investimento sustentável, rentável com vantagem para as ilhas, mas também para todo o país”. “Os estudos técnicos estão a ser concluídos e depois avançaremos para os estudos económicos e financeiros à procura de parceiros para poder viabilizar esta infraestrutura”, assegura.

Quanto à questão do alargamento do porto do Porto Novo, Olavo Correia assegurou que o governo está atento a essa necessidade e no quadro de um plano de infraestruturas que está a ser trabalhado para tomar uma decisão sobre esta matéria.

“É importante que nós tenhamos em todas as ilhas boas infraestruturas portuárias, mas também aeroportuárias para podermos garantir a conectividade, mobilidade e o desenvolvimento das ilhas que é importante para criarmos mercado. Estamos também com este projeto na agenda para análise e depois para uma decisão final”, explicou Olavo Correia.