São Vicente: A organização das mulheres democráticas da UCID oficializada no âmbito do XVIII Congresso da UCID

27/03/2022 21:58 - Modificado em 27/03/2022 21:58

Para Dora Pires, presidente da mesa do Congresso e do Conselho Nacional, eleita no sábado, a organização das mulheres democráticas da UCID trata-se da concretização de uma ideia apresentada no último congresso do partido, e neste dia da Mulher Caboverdiana ela é uma realidade.

E na sequência da ideia lançada no último congresso da UCID foram criados núcleos em alguns concelhos do país e hoje será a oficialização da organização das mulheres democráticas da UCID, segundo Dora Pires.

“Nós sairemos daqui já com a nossa organização oficializada para agora culminarmos com o nosso estatuto e tentar abranger Cabo Verde no sentido geral”, avançou Dora Pires.

Para Dora Pires as mulheres vão ter um papel importante na unificação da UCID. “Unir todas as mulheres, unir todos os congressistas e unir todos os militantes e também fazer um alargamento para as mulheres simpatizantes e amigas da UCID. Ganhar estas mulheres para que juntas possamos fazer um trabalho digno dentro do nosso partido, mas também estender este trabalho a sociedade”, destacou.

Aproveitando o Dia da Mulher Caboverdiana, Dora Pires deixa uma mensagem. “As mulheres cabo-verdianas neste dia nós enviamos um forte abraço com muito carinho e dizer que são importantes, têm um valor enorme e se juntarmos e unirmos as nossas forças nós poderemos fazer mais para Cabo Verde, porque o país precisa. E a atenção e dedicação das mulheres precisa-se em todos os aspetos de vida em Cabo Verde”, avançou.

O líder histórico da UCID, Lidio Silva, ao falar sobre as mulheres neste dia 27 de Março lembrou 3 figuras femininas que diz foram muito ativas na história do partido durante mais de uma década na clandestinidade.

“São elas Rita Lizardo e Mariana Ferreira que faleceram no decorrer do ano passado e Rosa Santos atualmente na Holanda e por fim a todas as mulheres que por mérito próprio atenderam este congresso”, destacou Lídio Silva.

João Luís foi eleito presidente da UCID no sábado passado por 135 votos dos 148 delegados que se fizeram presentes no segundo dia do XVIII congresso da UCID que decorreu até este domingo na Academia Jotamont , sob o lema “Crescer mais, servir melhor”.