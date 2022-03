São Vicente: Ministro do Mar apresenta Estratégia de Género nas Pescas

27/03/2022 21:54 - Modificado em 27/03/2022 21:54



O ministro do Mar, Abraão Vicente, apresenta, na segunda-feira, a Estratégia de Género nas Pescas, num dos hotéis em São Vicente.

De acordo com nota enviada à Inforpress o evento, que será realizado em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), responde ao Programa de Governo da X Legislatura, bem como aos principais instrumentos de planificação nomeadamente o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável (PEDS) e o Plano Nacional de Igualdade de Género 2022/2025.

O mesmo documento refere que para a elaboração da Estratégia de Género para o setor das pescas em Cabo Verde, foram desenvolvidas um conjunto de actividades .

Dessas actividades, acrescentou, destacam-se dois casos de estudos nas ilhas de São Vicente e do Maio, visando a análise de género da cadeia de valor dos produtos da pesca artesanal e identificando as necessidades específicas das peixeiras e dos pescadores, a análise de género das políticas públicas das pescas, avaliação do conhecimento e respostas de género das instituições-chave no sector das pescas e a capacitação dos atores-chave do sector das pescas.

Estes dois estudos foram realizados no âmbito do programa Regional Iniciativa de Pesca Costeira/ África Ocidental, e do projeto FMM-Empoderamento das mulheres nos sistemas alimentares e reforço das capacidades locais e de resiliência dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS) no sector agroalimentar.

O encerramento do evento estará a cargo do ministro de Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire.