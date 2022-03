Margarida Rodrigues: No meio do nada criou sete filhos sozinha, mas “com muito amor”

Planalto Norte, Santo Antão, sempre foi a “casa” de Margarida Rodrigues, uma senhora de 80 anos e quase a completar 54 anos de casada com António Rodrigues. Em finais da década de 60, quando iniciaram a vida em família, as condições locais eram precárias, quando se fala na ausência de transporte, inexistência de eletricidade, os primeiros socorros eram com base em métodos caseiros. Por conta da criação de sete filhos, o marido foi obrigado a procurar o meio de sustento da família, exercendo assim a profissão de marinheiro em águas internacionais.

A partida do marido António Rodrigues para as águas estrangeiras foi necessária e ao mesmo tempo dolorosa para Margarida Rodrigues “Guida” que ficou com as cinco meninas e os dois rapazes para cuidar, educar, ensinando-os valores e princípios a seguir.

“Mas sempre que possível ele vinha nos visitar. Às vezes ele passava 1 ano ou outras vezes menos de um ano em alto mar para poder sustentar a família. E já as férias de três meses, eram só momentos de alegria durante 3 meses de férias connosco”, conta Guida.

Para esta senhora cuidar de sete filhos “não foi tarefa fácil”, e logo houve a necessidade de ter alguém com ela para lhe ajudar a dar conta das tarefas. “Então nós arranjamos uma pessoa para me ajudar a cuidar das crianças, para além de ter comigo a minha irmã mais nova”, acrescenta.

No entanto, o que tornava a criação mais complicada, era viver num lugar onde havia falta de tudo, nomeadamente eletricidade, transporte, serviço de saúde, educação, água, entre outros, e sem contar que os bens de primeira necessidade estavam a quilómetros de distância de casa.

Para Guida os vizinhos tiveram um papel muito importante, já que naquele tempo Planalto Norte se apresentava em maior número de pessoas, visto que as famílias eram numerosas e estavam sempre dispostas a ajudar uns aos outros.

“Na zona havia sempre uma pessoa que recolhia cartas para levar aos correios e também trazia cartas para fazer a distribuição aos devidos destinatários. Se eu não pudesse ir fazer as compras algum vizinho que ia às compras levava a nossa mula para trazer os mantimentos”, lembra Margarida, acrescentando que os primeiros socorros também faziam parte desta luta diária com a falta de condições em todos os setores sociais.

Em relação a comunicação com o marido era somente através das cartas que levavam e traziam noticias boas e más, tais como falecimento de algum familiar, doenças, alegrias, saudades e novidades, mas sempre cientes que este ia voltar para junto da família.

Divisão de tarefas

Quando já conseguiam fazer tarefas cada um fazia o que podia, mas, sublinha, sempre presente para lhes ensinar a fazer as coisas. Contudo era importante conciliar as tarefas domésticas com as idas à escola.

“Naquele tempo, as crianças faziam tarefas que hoje já não podem fazer. Por exemplo, meu filho mais velho com 8 anos já torrava café, mas sempre com supervisão. Mesmo que eu e meu marido pagávamos alguém para me ajudar, os mais crescidos já faziam tarefas por mim indicadas”, conta.

Diversão da criançada

A noite era reservada para se divertirem, brincarem nas noites escuras dentro de casa e nas noites de lua cheia as crianças da vizinhança juntavam-se aos filhos da dona Guida para brincadeiras de escondida e outras.

Na casa da Dona Guida a rádio trazia sempre os acontecimentos, tais como navios que chegavam a Cabo Verde, pessoas que vinham do estrangeiro, musicas.

Após o nascimento do último filho, Margarida Rodrigues conta que teve complicações de saúde que lhe impossibilitou de ter mais filhos, devido a falta de primeiros socorros. “Até que uma enfermeira chegasse a minha casa a situação complicou-se. Ela veio de Ribeira da Cruz montada numa mula, já que ainda não havia transporte para estas bandas”, recorda com tristeza este que foi um dos momentos mais difíceis, já que foi obrigada a afastar-se dos filhos por algum tempo para fazer tratamento no estrangeiro.

Nossa casa também já foi uma escola de ensino básico

“Alugamos uma parte da nossa casa ao Ministério da Educação daquele tempo para que 2 professores pudessem lecionar para alunos do ensino básico”, diz esta senhora que explica que, os três cômodos disponibilizados, um que servia de quarto para dois professores, que moravam na casa, um quarto para lecionarem e outro para fazerem as refeições para os alunos.

