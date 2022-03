Arranca em São Vicente a Primeira semana da Pesca Artesanal em Cabo Verde

27/03/2022 21:47 - Modificado em 27/03/2022 21:47

A 1ª semana da Pesca Artesanal em Cabo Verde realiza-se de 28 a 31 de Março de 2022 no Auditório do Instituto do Mar (IMAR), e visa, conforme a Biosfera – Associação para a Defesa do Meio Ambiente, realçar o importante contributo da pesca artesanal para a dieta alimentar da população do país e para o desenvolvimento socioecónomico local e nacional.

Em parceria com a FAO e a Associação Economia Azul, com sede em Portugal, a biosfera diz ainda que o evento pretende ainda chamar atenção para as necessidades prementes do setor, para que possam continuar a contribuir para a melhoria das condições de vida das comunidades, de forma responsável e sustentável.

O evento surge na sequência da decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas, que proclamou 2022 como o Ano Internacional da Pesca Artesanal e Aquicultura, tem o apoio institucional da CPLP e é realizado em parceria com a DNPA, o IMAR, a Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde e a Câmara de Comércio do Barlavento.