Dina Salústio é Prémio Guerra Junqueiro Lusofonia 2022

27/03/2022 21:43 - Modificado em 27/03/2022 21:44



Dina Salústio é a vencedora da edição 2022 do Prémio Literário Guerra Junqueiro Lusofonia 2022 Cabo Verde.

O prémio foi entregue no âmbito do Encontro de Escritoras Lusófonas, foi promovido pela Academia Cabo-Verdiana de Letras e pela Sociedade Cabo-Verdiana de Autores. “É um privilégio poder entregar um prémio destes e destacar o papel do feminino na literatura lusófona. Mulheres que, tal como Guerra Junqueiro, patrono desta iniciativa, são ativistas no plano social, económico e cultural. Ousam desafiar paradigmas e fazem valer a sua voz, cada vez mais e melhor”, argumentou Ana Luísa Peleira, vice-presidente da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta e vereadora da Cultura.

Para a curadora do Prémio, Avelina Ferraz a escritora Dina Salústio “é um marco na literatura cabo-verdiana. Muito crítica relativamente à sociedade contemporânea, a sua obra espelha uma discussão baseada na desigualdade de género, apontando caminhos e soluções, com recurso a uma linguagem muito própria”.

O papel social, político e cultural que Guerra Junqueiro assumiu no seu tempo foram e continuam a ser fonte de inspiração para escritores e poetas. Este prémio literário dá voz a quem, como ele, pretende manter em aberto todos os temas pertinentes e que façam deles as suas próprias causas, através da escrita.

O Prémio Literário Guerra Junqueiro é promovido no âmbito do FFIL – Freixo Festival Internacional de Literatura, que se realiza desde 2017, em Freixo de Espada à Cinta, vila anfitriã do Prémio Guerra Junqueiro em Portugal.

Instituído desde 2017, em Portugal, o primeiro prémio foi atribuído a Manuel Alegre, seguindo-se Nuno Júdice, em 2018, José Jorge Letria em 2019, Ana Luísa Amaral em 2020, em 2021, o prémio foi atribuído a Hélia Correia e o nome para 2022 será revelado em breve.

EC