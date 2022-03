Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social em São Vicente com uma agenda focada no género e inclusão produtiva

Enquadrado nas atividades agendadas para assinalar Março, mês da Mulher, o Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, vai estar em São Vicente e Santo Antão, com uma agenda focada no Género e Inclusão Produtiva.

Esta segunda, dia 28 de Março, Fernando Elísio Freire vai participar na apresentação da estratégia de género nas pescas, promovida pelo Ministério do Mar em parceria com a FAO, no âmbito do programa Regional Iniciativa de Pesca Costeira/África Ocidental, e do projeto FMM-Empoderamento das mulheres nos sistemas alimentares e reforço das capacidades locais e de resiliência dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS) no setor agroalimentar.

Aproveitando a sua deslocação, ainda, em São Vicente, no dia 28 de Março, o Governante participará do encerramento da ação de formação em cozinha básica, no âmbito do Projeto Inclusão Social produtiva, destinada aos beneficiários do Rendimento Social de Inclusão de 2020, que decorrerá às 15 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal.

Já no dia 29 de Março, terça-feira, o Titular da Pasta Social estará em Santo Antão, onde presidirá o encerramento da ação de formação em cozinha básica, no Município da Ribeira Grande.

O Governo de Cabo Verde, através do Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social diz que tem adotado medidas e políticas sociais para eliminação das desigualdades sociais e, consequentemente, a pobreza, através da geração de uma nova política social promotora da dignidade da pessoa humana e da sua autonomia social e financeira.

Para atingir os objetivos preconizados, o MFIDS, garante que deu início ao projeto Inclusão Social e Produtiva, financiada pelo Banco Mundial, que vai beneficiar 2.000 (duas mil) famílias das 4.500 (quatro mil e quinhentas) famílias beneficiárias do RSI.

O objetivo deste projeto, conforme a mesma fonte é o de reforçar as potencialidades das famílias beneficiárias do RSI, que através de um conjunto de ações, procedimentos, instrumentos e mecanismos, em articulação com a área de emprego e formação profissional, possibilitando-as oexercício de atividades geradoras de rendimento.

A formação em técnicas de cozinha básica tem enfoque no empreendedorismo, promoção de rendimento próprio, higiene e segurança alimentar, bem como segurança sanitária e é destinada, inicialmente, a um grupo de 127 beneficiário/as do RSI nas ilhas de Santiago, Santo Antão, São Vicente e Fogo.

