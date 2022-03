Novo presidente da UCID, João Santos Luís, quer a reaproximação de todos os militantes do partido

27/03/2022 21:35 - Modificado em 27/03/2022 21:36



João Santos Luís, candidato único da União Cabo-verdiana Independente e Democrática, foi eleito novo presidente do partido, com 135 votos dos 148 congressistas presentes no 8º Congresso realizado em São Vicente e tem como objectivo consolidar os ganhos do partido e crescer a nível nacional. E ainda pretende aproveitar a experiência do ex-presidente António Monteiro nesta caminhada.

A direcção eleita tem pela frente o desafio de criar um ambiente que permita a unidade do partido e para isso, João Santos Luís conta com quatro vice-presidentes, de quatro ilhas. Jorge Humberto da Fonseca de São Vicente, Adirley Gomes do Sal, Neida Rompão Santiago Sul e José Manuel da Graça, Santo Antão.

Questionado sobre o cargo que o ex-presidente vai ocupar, como membro da Comissão Politica Nacional, João Santos Luís, disse que a ideia é aproveitar a experiência de António Monteiro, que conforme realçou, o antigo líder do partido Cristão democrata ainda tem muito a dar. “Ele tem uma boa capacidade política e portanto não podíamos desperdiçar e o deixar de lado.

O novo líder da terceira força politica em São Vicente, disse que o sentimento é de alegria, por obter esta possibilidade de dar a sua contribuição ao partido ao mais alto nível. “Os congressistas votaram sim, com uma maioria expressiva, e isso me dá uma grande responsabilidade nos próximos quatro anos”, referiu João Santos Luís.

Após o congresso, que termina este domingo, afirmou que o primeiro passo vai ser aproximar-se muito bem dos líderes históricos e demais militantes. “Temos pronto um processo de reorganização do partido. Vamos tentar a reaproximação de todos os militantes, dos mais antigos principalmente aos mais jovens”, salientou.

Com efeito, o objetivo passa, também, prosseguiu, tudo fazer para não defraudar os militantes da UCID e fundamentalmente os congressistas. “E temos a certeza que faremos crescer o partido para servir melhor Cabo Verde, este é o nosso lema. Iremos conseguir fazer o partido crescer na medida dos nossos objetivos”.

O desafio é grande, realçou João Santos Luís, relembrando que até hoje, “só conseguimos uma implementação muito forte em São Vicente. Precisamos consolidar esta implementação em São Vicente, criar e crescer em outras ilhas. E estou convicto de que com esta reorganização iremos conseguir”, sustentou.

E para isso, a nova direção garantiu que vai criar Gabinetes de estudo, para fazer face ao problema de “abandono” dos eleitos municipais da UCID, que não vivem em São Vicente. “Nós criamos um gabinete para esse efeito e integrar todos os membros do partido, tanto nacionais como locais”, frisou e assim, prosseguiu, poder orientar os eleitos em qualquer ilha.

A estratégia de crescimento, passa, ainda, ter vice-presidentes com autonomia necessária para ter mais eficácia e eficiência nas suas ilhas.

“Estamos em crer que irá dar certo e não poderíamos continuar a ter dois vices em São Vicente, não fazia sentido e, por isso esta restruturação, já que também retiramos da diáspora e colocamos no Sal, para podermos ter uma maior abrangência dos trabalhos do partido que preconizamos para os próximos quatro anos.

Elvis Carvalho