Governo congela, durante três meses, os preços do gás butano e combustíveis para produção de eletricidade

25/03/2022 22:51 - Modificado em 25/03/2022 22:51

O Governo decidiu manter inalterados os preços do gás butano e combustíveis para a produção de eletricidade, no mês de Abril, e estabelecer uma margem máxima de aumento de até 5% do preço atual, para gasóleo e gasolina.

O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, e está enquadrado nas medidas mitigadoras para garantir a estabilidade de preços dos combustíveis e fazer face à crise.

Conforme adiantou tendo em conta os aumentos dos produtos petrolíferos a nível internacional, o Governo decidiu suspender a aplicação dos mecanismos de fixação dos preços de combustíveis, previstos na lei, para os próximos três meses (Abril a Junho) e criar as condições para amortecer os efeitos nefastos da conjuntura internacional no mercado interno dos produtos energéticos.

“Nesse sentido a atualização dos preços máximos de venda ao público referente ao mês de Abril permanece fixos nos níveis atuais vigente no corrente mês de Março para alguns produtos como o gás butano e combustíveis para produção de eletricidade. O limite de ajustamento em alta para os demais preços de combustíveis regulados é fixado em 5% em termos de aumento”, explicou.

Apesar da suspensão dos mecanismos de fixação dos preços dos combustíveis, aplicados pela Autoridade Reguladora Multissectorial da Economia (ARME) ser para um período de três meses, a situação já definida refere-se apenas ao mês de Abril.

Alexandre Monteiro explicou que o Governo vai acompanhar a evolução da situação e podendo nos próximos meses serem introduzidos ajustes em função da evolução da conjuntura internacional.

Conforme o governante, sem a aplicação das medidas hoje anunciadas, e que constam de uma resolução aprovada pelo Conselho de Ministros, o aumento dos combustíveis seriam na ordem dos 25% no mês de Abril.

E como forma de compensar as empresas petrolíferas, indicou que a medida prevê mecanismos de recuperação dos diferenciais que passam pela utilização combinada de dois instrumentos, designadamente, a compensação que vai ser feita equivalente ao valor incrementado dos impostos por litro ou a quilo, relativo à situação do mês de Janeiro e o remanescente.

“Ou seja, através desta medida todas as receitas fiscais incrementadas como consequência do aumento do preço dos produtos serão utilizados para amortecer os aumentos durante esses meses de Abril a Junho. O remanescente poderá não ser o suficiente, tendo em conta o quadro de incerteza que não nos permite saber o que é que vai acontecer nos próximos tempos”, disse.

Por isso o governo estabeleceu um período de 12 meses para que o remanescente seja diluído.

C/Inforpress