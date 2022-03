XVIII Congresso da UCID: militante na diáspora apela a modernização de instrumentos para mais empoderamento dos militantes do partido

25/03/2022 22:35 - Modificado em 25/03/2022 22:35

O professor universitário e militante na diáspora, Júlio César de Carvalho diz que é preciso modernizar os instrumentos do partido, sobretudo para empoderar ainda mais os militantes. A revisão constitucional, indica, deve ser uma das principais metas da direção da UCID que saiu do XVIII congresso.

Para júlioCésar de Carvalho faz pouco sentido falar em unir da UCID, quando o que está em causa é a diversidade de ideias, o requinto do partido. o militante defende que a UCID já tem dimensão nacional, e prova disso são os resultados eleitorais locais e nacionais, o que precisa agora é empoderar o militante.

“Precisamos modernizar os nossos instrumentos que possa permitir mais colaboração, mais participação interna e precisamos, sobretudo, empoderar mais os militantes.”

Carvalho não só tem expectativas em alta como antecipa as linhas de atuação da UCID para os próximos mandatos. A primeira é continuar a zelar pela proteção da sociedade cabo-verdiana.

“Para além de qualquer progresso notamos por progresso humano. Uma da proposta que para nós é fundamental é, portanto, a atenção aos cabo-verdianos”, sublinha.

O segundo compromisso, conforme este militante, é pressionar a revisão constitucional, de modo a equilibrar a representatividade no parlamento valorizando a diáspora que neste momento tem mais cabo-verdianos do que no próprio país.

“Contudo, o parlamento cabo-verdiano com 72 deputados só cabe a diáspora 6 deputados. Isto significa que o voto dos cabo-verdianos na diáspora tem menos força do que os votos dos cabo-verdianos em Cabo Verde. Formalmente, nós contribuímos com 10 a 12% do PIB, mas informalmente vai aos 30%”, acrescenta.

Júlio de Carvalho, que é professor universitário nos Estados Unidos, participa no XVIII congresso da UCID através das plataformas online.

De recordar que em Julho de 2013, Júlio de Carvalho, então residente nos Estados Unidos, desistiu de candidatar-se à liderança da UCID, cujo Congresso eletivo estava previsto para os dias 27 e 28 do mesmo mês em São Vicente. Na altura, o mesmo explicou que a sua desistência se deveu por razões profissionais.

A União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID, oposição) reúne-se a partir de hoje no seu XVIII Congresso na Academia, Jotamont, em São Vicente, para eleger novo presidente que vai substituir António Monteiro no partido.

De hoje até domingo prevê-se 200 congressistas dos quais 90 de São Vicente, 41 de Santiago, 15 de Santo Antão, 13 do Sal, 5 do Fogo e os restantes são das outras ilhas, além da diáspora.

NN/RCV