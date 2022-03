Teatro: Grupo Juventude em Marcha acredita que a longevidade do grupo se deve a sua missão

25/03/2022 22:39 - Modificado em 25/03/2022 22:43

O grupo de teatro Juventude em Marcha, que comemorou esta sexta-feira 38 anos de existência, diz que a longevidade do grupo se deve a sua missão, que é a de levar para os palcos o quotidiano das pessoas e a caminhada foi feita de muitos sacrifícios. As celebrações que já arrancaram na Aldeia “Nôs Raiz” na cidade do Porto Novo e abrangem todas as ilhas e também a diáspora.

“As pessoas imaginavam que teatro era só estar no palco a fazer palhaçada para as pessoas rirem, mas nós acabamos por mudar essa mentalidade. Demos a entender que nós eramos mensageiros, portadores da cultura cabo-verdiana. Passamos a levar a vivência sociocultural das pessoas para o palco”, destaca Jorge Martins, fundador do grupo, que relembra a época de 1984, ano da criação de Juventude em Marcha.

Por isso, passados 38 anos, o líder do Juventude em Marcha afirma que o momento é para celebrar, através de um leque de atividades e variedades culturais, nomeadamente de teatro de dança, de música, de poesia, de contos tradicionais, entre outros

Atividades que já arrancaram na Aldeia “Nôs Raiz” em Porto Novo e que acontecem todos os fins-de-semana ate 3 de Abril. Mas a ideia diz Jorge Martins é levar as comemorações a todas as ilhas e também a diáspora.

“Estamos a fazer todas as possibilidades de abraçar todas as ilhas com a Peça “Pinha ma Kentei” e também na diáspora. No mês de Maio vamos viajar para Holanda, Luxemburgo, Portugal e França para apresentação da peça”, avançou Martins.

O grupo de teatro Juventude em Marcha, o mais antigo no ativo em cabo verde, foi criado a 25 de Março de 1984 em Porto Novo, Santo Antão. Na altura, afirma o fundador do grupo, a ideia foi aproveitar o potencial dos jovens que atuavam na igreja. Jorge Martins reconhece, no entanto, que nunca imaginou que chegariam tão longe.