“A Cidade do Café” – Expõe a cidade do Mindelo com as suas virtudes e defeitos

25/03/2022 13:08 - Modificado em 25/03/2022 13:08

@ Queila Fernandes

O espetáculo “A Cidade do Café” do Grupo de Teatro do Centro Cultural Português do Mindelo (GTCCPM), que tem estreia marcada esta noite, 25 de março, com apresentação ainda nos dias 26, 27 e que ganhou uma sessão extra no dia 28 é, a segunda produção da trilogia, e que traz os personagens de “Crônicas do Mindelo”, que muito bem souberam encantar o público e que são esperados com grande carinho, tanto é que a lotação é esgotada.

E para quem vai assistir, o GTCCPM volta a carga com muito humor e descontração, num espetáculo que tem como pano de fundo a política, especificamente, de São Vicente e o carnaval. Uma mistura da ilha do Monte Cara para o deleite dos presentes que expõe as estratégias de campanha usadas, as virtudes e defeitos dos personagens.

Uma peça bem interpretada, que nos leva a viajar e a relembrar a primeira produção, com temas nacionais, interpretadas pela talentosa e dona de uma voz poderosa, Lisa Reis, que acaba por se misturar com a peça que ainda lida com as questões sociais, as falcatruas, as mulheres da noite, aí está a cidade do café e também, como não poderia deixar de estar presente a vida de casados.

E sem deixar de fora o famoso “Txupirix”, um personagem que ganha vida através de Nuno Delgado e que trás consigo, muita energia. Contudo, destaque para todos os autores que em palco, entregam um espetáculo, com alma, dinâmico e que sabe explorar várias situações da ilha de São Vicente, e que leva o público a fazer parte da história.

Para o encenador do espetáculo, João Branco a peça deveria ter acontecido em 2020, mas devido a pandemia acabou por ser adiada e também a própria história acabou por ser influenciada pela pandemia.

“A natureza e o espírito da obra acaba por ser diferente porque é sobretudo uma obra de celebração, após dois anos difíceis devido à pandemia da Covid-19. E quando pensávamos que estávamos livres desta crise terrível aparece esta guerra na Europa com repercussões em Cabo Verde”, refere João Branco, que afirma que esta segunda produção serve para tentar elevar a moral e alegria do povo do Mindelo.

Diz ainda que uma das razões para a trilogia, que não estava definido, no início para ser três obras, já que quando Roca Vera Cruz iniciou a escrita de “Crônicas do Mindelo”, era sobretudo, recorda João Branco, um espetáculo de celebração dos 25 anos do Grupo do Centro Cultural Português do Mindelo, mas a empatia com os personagens, fez com que o autor e o grupo decidisse que estas teriam que continuar a ter vida.

“Nós, o público, tínhamos que saber o que iria acontecer de seguida e foi exatamente isso que as pessoas vão assistir, a continuidade de uma obra com uma abordagem crítica e humorada das situações apresentadas”, sublinha o encenador.

Já o ator Ângelo “Rank” Gonçalves, que dá vida ao protagonista “Ney de Concha”, espera que a estreia desta segunda produção tenha o mesmo, ou maior impacto que a primeira peça. “Sentimos que aqui está a energia de todos”, refere este veterano do teatro que diz ainda, que o personagem, é uma realidade de São Vicente, com a mistura de vários personagens.

Ainda conta com dois temas musicais da autoria de Manel d ́Novas, com arranjos e música do filho, Neu lopes, que são bem interpretadas pela Lisa Reis, o que para João Branco, sublinha a importância que a música tem no nosso dia-a-dia.

“Ela está presente desde que nascemos até a morte. Temos música durante toda a nossa vida. E o teatro reflete isso da melhor forma”, sustenta João Branco.

“A Cidade do Café”, é uma história contada por nove personagens, com interpretação dos actores Fidélia Fonseca, Janaína Alves, Kristovan Morais, Lisa Reis, Nick Fortes, Nuno Delgado, Rank Gonçalves, Romilda Silva e Zenaida Medina.

Outras das novidades da peça é ter uma música original, composta pelo compositor mindelense João Carlos Silva, também conhecido por “Jotacê”, e com o mesmo título do espetáculo.

Elvis Carvalho