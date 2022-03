São Vicente recebe Conferência de Comércio e Investimento entre Cabo Verde e Florida/EUA

25/03/2022 00:50 - Modificado em 25/03/2022 00:50

A cidade do Mindelo, São Vicente vai receber entre os dias 28 e 29 de Março, a primeira Conferência de Comércio e Investimento entre Cabo Verde e Florida/EUA, que visa potenciar oportunidades de investimento e relações comerciais entre estes dois parceiros.

É um evento organizado sob os auspícios da Chefia do Governo e pilotado pela Fundação Cabo Verde Think-Tank, em parceria com Autoridade para a Zona Económica Especial em São Vicentee Cabo Verde TradeInvest e, em colaboração com as duas Câmaras de Comércio e a Câmara de Turismo de Cabo Verde.

O evento surge no âmbito das relações entre Cabo Verde e os Estados Unidos da América e reunirá empresários cabo-verdianos e estadunidenses, instituições e autoridades competentes do foro diplomático e comercial de ambos países.

Num ambiente de apresentações de oportunidades comerciais entre Cabo Verde e Florida, haverá trocas B2B, mesas redondas, assinatura de memorandos, entre outras atividades.

O evento que será em formato híbrido (presencial e virtual), terá lugar no Salão de Conferência da Câmara de Comércio de Barlavento, abordando temas importantes, entre os quais, oportunidades de Exportação no quadro do AGOA (AfricanGrowthandOpportunityAct), oportunidades de Investimentos em Cabo Verde.

Aborda ainda temas como instrumentos de Financiamento para Apoiar o Comércio e o Investimento entre Cabo Verde e os Estados Unidos e Cabo Verde: Uma Porta de Entrada Privilegiada para a CEDEAO.

A organização do lado da Flórida será liderada pela EnterpriseFlorida e pelo AGOA CSO Network Secretariat, em colaboração com a Africa TradeDevelopmentCenter, desempenhando um papel de liderança no quadro do AGOA como veículo de negócios privilegiado entre Cabo Verde e Florida, e os Estados Unidos da América no seu todo.

A abertura do evento será feita pelo Vice-Primeiro Ministro, Olavo Correia e o encerramento pelo Ministro do Mar e Ministro da Cultura e Indústrias Criativas, Abraão Vicente.

EC