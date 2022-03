Santo Antão/Planalto Norte: Associação cria projeto “Recolha e Conservação de Pasto” para driblar a falta de pasto para os animais

Tendo em conta que se vive em tempos de muitas dificuldades e neste caso, de sucessivos anos de seca, a Associação Comunitária Top de Coroa diz que o projeto denominado “Recolha e Conservação de Pasto”, ligada a pecuária, encontra-se na fase de recolha do alimento para os animais e vai beneficiar cerca de 15 famílias.

Conforme o presidente desta associação, Otelindo Ferreira, já estão construídas 10 medas, espaços de armazenamento do pasto recolhido, e estão localizadas nas zonas de Chã de Manuelinho e Chã de Feijoal.

O objetivo é, segundo este dirigente, recolher cerca de 50 mil quilos de pasto. “Vamos fazer o enfardamento do pasto e conservá-lo para, posteriormente vender o pasto aos criadores de gado a um preço justo, já que estamos a alguns anos sem chuva”, esclarece.

Adianta ainda que, o projeto vai beneficiar cerca de 15 famílias em Chã de Feijoal, Aldeia, Chão Dura, Chã Queimado, Morrinho D’Egua, Água das Patas, que trabalham diretamente com a associação.

“É um projeto que depende da queda das chuvas, mas tendo em conta que ainda não choveu, criamos forma de mesmo assim executar o projeto, mas temos recolhido pasto em outras zonas onde ainda podemos encontrar”, explica o presidente da associação.

Ferreira aponta que a Associação Luz Verde do Norte “ALVEN” lhes têm garantido a compra do pasto, com o valor máximo de 250$00, que depois vai ser revendido a um preço mais acessível às famílias. “Estamos seguros de que esta iniciativa vai ajudar muito os criadores, principalmente nos 5 meses de muita seca, quando também se verifica preços altos na ração animal”, garante.

Trata-se de um projeto co-financiado no âmbito da cooperação americana e do Ministério da Agricultura e Ambiente que incide, entre outras atividades, na recolha de pasto para o gado caprino no Planalto Norte.

AC – Estagiária