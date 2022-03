Evy Pereira conquista Taça da Liga de Futebol pelo Sporting Braga após vencer o Benfica

25/03/2022 00:43 - Modificado em 25/03/2022 00:43

O Sporting Clube de Braga, equipa onde atua Evy Pereira, venceu ontem, quarta-feira, pela primeira vez a Taça da Liga de futebol feminino, em Portugal, ao vencer o SL Benfica, por 3-2, após no desempate por penáltis, na final da terceira edição.

Em Santa Maria da Feira, depois de uma igualdade a zero após 120 minutos, as bracarenses marcaram três das suas tentativas, contra duas das lisboetas.

Depois de o Benfica ter vencido as duas primeiras edições, o conjunto bracarense somou o primeiro troféu, após ter perdido a final da última temporada.

De realçar que este é o primeiro título de Evy Pereira no Braga, naquela que é a sua primeira temporada no clube. Ela que nas últimas três épocas tinha jogado justamente no Benfica, onde venceu 2 Supertaças, 1 Taça de Portugal e 1 Campeonato da Segunda Divisão.

