Fidel Cardoso de Pina candidata-se a sua própria sucessão à presidência do JPAI

25/03/2022 00:32 - Modificado em 25/03/2022 00:32

Atual presidente da Juventude do Partido Africano para Independência de Cabo Verde PAICV, Fidel Cardoso de Pina, anunciou esta quinta-feira, 24, a sua recandidatura a liderança da JPAI, afirmou, como um contributo para implementar uma nova forma de fazer política, menos conservadora, sem clientelismos, sem vícios, que aproxime os jovens do PAICV.

“Reorganizamos, credibilizamos, inovámos e juntos, com a força de todos, temos lutado pela construção de uma sociedade mais justa, que combata as desigualdades, que defenda o estado social enquanto garante de uma sociedade que proporcione igualdade de oportunidades para todos e não discrimine os jovens apenas por serem jovens. Em suma, que sirva os cidadãos, que responda aos seus problemas e defenda os seus interesses porque, para nós, em primeiro estão sempre as pessoas”.

E, é exatamente por isso, conforme o presidente d JPAI, que o organismo não se conforma com o estado em que Cabo Verde se encontra. “Não reconhecemos ao atual Executivo capacidade de fazer diferente e pensar diferente. Desde que o MPD assumiu a governação do país, a juventude cabo-verdiana deixou de ser uma prioridade e foi relegada para segundo plano, prova disso é que não há, até agora, um conjunto de políticas públicas claras de incentivo nos mais variados domínios, que permitam dar respostas aos anseios e desafios dos jovens deste país. Pertencemos a uma geração de pessoas que têm visto os seus projetos de vida colocados numa encruzilhada, em que o futuro é difícil de vislumbrar”.

Aquele responsável realçou que encara esta candidatura com uma “nova visão, despida de interesses instalados, aberta à pluralidade de pensamento e ação” e que possui uma ampla rede de apoio.

A frente da JPAI desde de Fevereiro de 2017, Fidel Cardoso de Pina, no momento do balanço garantiu que foi um mandato de sucesso e apontou os ganhos.

“Fomentámos a inclusão de novos militantes e a contínua abertura à sociedade civil e à diáspora. Promovendo o sentido de pertença, novas formas de participação. Afirmámo-nos pela nossa capacidade de trabalho, sentido de responsabilidade e determinação em fazer acontecer. E, distinguimo-nos por termos dito presente ao movimento desportivo, cultural e associativo, por termos procurado respostas para as necessidades sociais dos mais jovens e por nunca termos baixado os braços na luta pela melhoria do serviço público. Certo é que muito se fez, mas temos a consciência que ainda há muito por fazer, continuando a lutar pelos desafios dos jovens cabo-verdianos”.

O também deputado nacional do PAICV acredita que pode conferir com o seu mandato uma dimensão nacional às lutas da JPAI. “E, obviamente, porque todos os dias que entro na Assembleia Nacional faço-o com a JPAI ao peito, e com a vontade de criar condições para que os jovens de hoje não se desliguem do seu país”.

EC