Agente da PN encontrado morto em São Vicente ataque cardíaco terá sido a causa da morte

24/03/2022 15:15 - Modificado em 24/03/2022 15:15

Um polícia do Comando Regional da Policia Nacional de São Vicente foi encontrado morto, na manhã desta quinta-feira, 24 de março, sentado dentro de uma viatura na parque do Comando. Segundo o NN apurou a causa da morte foi um ataque cardíaco .

De acordo com as informações recolhidas, o corpo de Armando Santos, 55 anos, foi encontrado por volta das cinco horas da manha, dentro de uma viatura de serviço .Armando Santos e fazia a vigilância da entrada e saída dos serviços do Corpo de Intervenção e Piquete.

Tudo indica que terá entrado na viatura para descansar e ai terá tido o ataque cardíaco que poria fim a sua vida . A PJ que foi chamada ao local continua a investigar o sucedido mas sabe-se que todos os indícios recolhidos apontam para uma morte natural .

Por meio das redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de Armando Santos.