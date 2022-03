São Vicente: APESC assina protocolo com o Banco Africano de Investimentos no valor de 200 mil contos

24/03/2022 14:28 - Modificado em 24/03/2022 14:28

A Associação dos Armadores de Pesca de Cabo Verde (APESC) assinou esta quinta-feira, 24 de março, um protocolo com o Banco Africano de Investimentos (BAI) no valor de 200 mil contos, que conforme o presidente da APESC, João Lima irá a juntar-se a linha de crédito de 300 mil contos que serão disponibilizados pelo governo para impulsionar uma nova dinâmica a nível do financiamento.

O montante de 200 mil contos irá permitir aos armadores, avançou João Lima, terem acesso facilitado ao financiamento.

“Os armadores podem ter condições, através da associação e recorrerem a financiamentos até um teto de 20 mil contos para aquisição de materiais para as novas tecnologias de pesca, reparação das embarcações, e reconstrução”, anunciou.

João Lima acredita que com a verba disponibilizada no protocolo com o BAI e a linha de crédito que serão disponibilizados pelo governo será empreendido uma nova dinâmica a nível de financiamento, o grande calcanhar de Aquiles do setor.

“Vai resolver o calcanhar de Aquiles para os armadores que é o financiamento. Aqui já criamos uma nova aposta para o financiamento dos armadores e eu penso que agora outras instituições financeiras virão até nós e vamos sentar na mesa e discutirmos mais pacotes para o setor resolv

er esta questão de financiamento”, afiançou.

Contudo, o presidente da APESC deixa claro que os empresários no setor das pescas têm que dar “um sinal claro de homens de negócio, sérios neste país”.

“O que não pode continuar em Cabo Verde é o armador ser dependente do Estado, sempre a pedir, e com linhas de créditos que as pessoas não pagam”, sublinhou Lima que indicou que, por causa deste comportamento, “o setor ficou descredibilizado nas instituições financeiras em Cabo Verde.”

A assinatura do protocolo entre a APESC e o BAI de 200 mil contos com taxa de juro de 3,5% a 5% irá beneficiar todos os armadores associados na APESC com as cotas regularizadas.